Das mutmaßliche Blow-off-Top in der Aktie von Nvidia und die starken Kursverluste in den vergangenen drei Handelstagen haben zu Gewinnmitnahmen auch in zahlreichen anderen Halbleiter- und KI-Aktien geführt.

Diese Marken gilt es in der Aktie von SMCI zu beachten!

Das hat im Chart von Super Micro Computer zu einer sehr spannenden Ausgangslage mit noch ungewissem Ausgang geführt. Für Anleger gibt es zwei entscheidende Kursmarken.

Bullisher Ausbruch bislang folgenlos

Obwohl es der Aktie vor einigen Wochen gelungen ist, erfolgreich aus dem Abwärtstrendkanal seit Erreichen des Allzeithochs bei rund 1.200 US-Dollar auszubrechen, konnte dieser Ausbruch aus der Bullenflagge noch nicht bestätigt werden.

Hierfür ist vor allem der Widerstand bei 1.000 US-Dollar verantwortlich, der nach dem Abpraller am vergangenen Donnerstag erneut bestätigt wurde. Infolgedessen hat die Aktie von Super Micro Computer im Windschatten von Nvidia scharf zurückgesetzt und bei rund 827 US-Dollar auf der 50-Tage-Linie aufgesetzt.

Kurzfristige Rebound-Chance

In der US-Vorbörse zeichnet sich am Dienstag ein Rebound ab. Sollte dieser Versuch unter erneut aufkommendem Abgabendruck abverkauft werden, steht die Kreuzunterstützung bei rund 800 US-Dollar bereit. Hier verläuft neben der Horizontalunterstützung auch die Unterkante des kurzfristigen Aufwärtstrends.

Mit Blick in die technische Indikation ist ein weiterer Anstiegsversuch in Richtung 1.000 US-Dollar einem Kursrutsch unter den Unterstützungsbereich bei 800 US-Dollar vorziehen: Der Trendstärkeindikator MACD hat sich trotz der Kursverluste in den vergangenen Tagen knapp im Plusbereich behaupten können und zeigt damit einen intakten Aufwärtstrend an.

Gemeinsam mit dem Relative-Stärke-Index (RSI) befindet sich der MACD außerdem in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, was den Trend der Aktie technisch bestätigt.

Vierstelliger Buy-Trigger

Ein Anstieg über die 1.000-Dollar-Marke würde zu einem prozyklischen Kaufsignal führen und weiteres Potenzial bis 1.200 US-Dollar freisetzen. Mit jedem weiteren Pullback an dieser Widerstandschance steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass Super Micro Computer aus dem aktuellen Trendkanal nach unten herausfallen könnte.

In diesem Fall steht bei 700 US-Dollar zwar eine weitere Unterstützung bereit, das wahrscheinlichere Szenario für die Aktie wäre aber ein Aufsetzen auf der 200-Tage-Linie bei rund 600 US-Dollar. Zwischen 800 US-Dollar beziehungsweise der 50-Tage-Linie sowie 1.000 US-Dollar ist Super Micro Computer derzeit neutral einzustufen.

Fazit: 800 oder 1.000 US-Dollar? Auf beide kommt es an!

Mit Blick auf die mittelfristige Kursentwicklung sind in der Aktie von Super Micro Computer diese zwei Marken zu beachten: 800 und 1.000 US-Dollar. Für Kurse unterhalb von 800 US-Dollar würde ein Sell-Signal aktiviert werden, das bis zu Abgaben bis zur 200-Tage-Linie führen dürfte.

Oberhalb von 1.000 US-Dollar liegt hingegen ein prozyklischer Buy-Trigger mit einer Aufwärtschance von 20 Prozent. Wer als Anleger noch nicht investiert ist, sollte daher entweder eine ausgedehnte Korrektur bis in den Bereich von 600 US-Dollar oder Kurse oberhalb von 1.000 US-Dollar abwarten.

Bereits investierte Anleger können derzeit an ihren Positionen festhalten, sind für Kurse unterhalb von 800 US-Dollar aber gewarnt. Trader hingegen spielen den aktuellen Trendkanal als Trading-Range und nehmen sich für Kurse nachhaltig darunter oder darüber in Acht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion