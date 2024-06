Düsseldorf (ots) -



- Die Site Energy Orchestration-Lösung von Ericsson ermöglicht effizientere

Energienutzung, spart Energiekosten und reduziert den CO2-Ausstoß.

- "Gelernter" Netzverbrauch und Wettervorhersagen - maschinelles Lernen und

künstliche Intelligenz optimieren die täglichen Energieverbrauchsmuster von

Mobilfunkstandorten.

- Bei einem Energieüberschuss verwandelt sich das Mobilfunknetz in ein

dezentrales Kraftwerk und speist die Technologie den Strom ins Netz ein.



Das Mobilfunknetze der neusten Generationen wie 4G und 5G einen zunehmend hohen

Energiebedarf haben ist bekannt. Nach ersten Schritten im Bereich der

Mobilfunkstandortversorgung durch erneuerbare Energien setzt Ericsson zu einem

technologischen Sprung an: eine smarte Technologie zur Energieerzeugung und

-nutzung macht Mobilfunkstandorte zu dezentralen Kraftwerken.





Dezentraler erneuerbare Energieerzeugung ist in Deutschland auf dem Vormarsch.Dass die Mobilfunkbranche als Akteur mit einem hohen Energieverbrauch jetztselbst zum Energieerzeuger werden kann ist ein Paradigmenwechsel. Die SiteEnergy Orchestration-Lösung von Ericsson ermöglicht es, an Mobilfunkstandortendurch Photovoltaik und Windkraft gewonnene Energie intelligent zu nutzen.Beispielsweise bezieht die Künstliche Intelligenz (KI) Wettervorhersagen ein,gleicht sie mit zu erwartenden Netzauslastung durch Mobilfunkkunden ab undoptimiert dann die Stromversorgung. So kann dann beispielsweise vor einemsonnigen Tag der Batteriespeicher stärker ausgelastet werden, um Platz für dieSolarenergie des Folgetages zu schaffen. Überschüssige Energie speist die neueTechnologie sogar direkt ins Stromnetz ein.Daniel Leimbach, Westeuropachef von Ericsson, sagt: "Wir machenMobilfunkstandorte zu dezentralen, smarten Kraftwerken. Beispielsweise weiß dieKI der Site Energy Orchestration-Lösung schon nachts mit welchem Wetter und mitwelcher Netzauslastung am Folgetag zu rechnen ist und nutzt dann erstmal seinenEnergiespeicher, um bei Sonnaufgang wieder laden zu können. Bei besonders gutenBedingungen speisen die Mobilfunkstandorte dann sogar Energie ins Netz ein. Wirgehen also einen großen Schritt Richtung Energiewende.Die innovative Lösung Site Energy Orchestration von Ericsson stellt eineintelligente Verbindung zwischen dem Funkzugangsnetz (RAN) und dem Stromnetzher. Die Technologie zielt darauf ab, den Energieverbrauch an Netzstandorten zuoptimieren, Energiekosten zu senken, CO2-Emissionen zu reduzieren undzusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Angesichts der jüngstenEnergiekrisen und der steigenden Nachfrage durch Elektrofahrzeuge wird dieeffiziente Nutzung und Integration erneuerbarer Energien immer wichtiger. Die