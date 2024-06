Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Nachhaltigkeitsziele, Produktivität und Rentabilität bei Biogenerfolgreich vereint: Alle Labore des Schweizer Standorts Solothurn wurden mitder höchstmöglichen Green-Level-Zertifizierung der NGO "My Green Lab"ausgezeichnet, wie aus dem kürzlich veröffentlichten CSR-Report 2023 hervorgeht.Damit wird die Einhaltung zusätzlicher internationaler Nachhaltigkeitsstandardsbestätigt, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen.Zusätzlich erhielt der Standort Solothurn weltweit als erste Produktionsstättevon Biogen die international anerkannten Zertifizierungen für Umweltmanagementund Arbeitsschutzmanagement. Somit ist der erste Meilenstein für einenachhaltigere Zukunft Biogens im deutschsprachigen Markt gelegt.Durch die konsequente Integration von Nachhaltigkeit in alle Abläufe undEntscheidungen setzt das Unternehmen mit seinem Standort in Solothurn einherausragendes Beispiel für den Erfolg einer umfassendenNachhaltigkeitsstrategie: Als erste Biogen-Einrichtung erfüllt dieProduktionsstätte sämtliche Kriterien der international anerkannten ISO 14001(Umweltmanagementsysteme) und ISO 45001 (Arbeitsschutzmanagementsysteme)Zertifizierungen - zwei der anspruchsvollsten Auszeichnungen weltweit. Durch dieEinführung zusätzlicher internationaler Nachhaltigkeitsstandards erreichte derStandort zudem die höchstmögliche Green-Level-Zertifizierung der Organisation"My Green Lab". Die von der UN anerkannte gemeinnützige Vereinigung unterstütztim Rahmen der "Race to Zero"-Initiative das Ziel, globale Kohlenstoffemissionenbis 2030 zu halbieren. Mit der Einführung umfassender Abfallmanagementsystemesollen in Solothurn beispielsweise künftig 70 bis 90 Tonnen Abfall vermiedenwerden. Damit nicht genug: Laut Studien entstehen die größten Umweltbelastungender Pharmaindustrie durch den Energieverbrauch der Herstellungsprozesse. Diesgab für Biogen 2023 den Anlass, eine Machbarkeitsstudie zu geplantenPhotovoltaikanlagen durchzuführen - das Ergebnis: Zukünftig könnten bis zu 11Prozent des gesamten Strombedarfs der Solothurner Anlage durch Solarenergiegedeckt werden."Bei Biogen leisten wir Pionierarbeit, um das Leben von Menschen mit seltenenund chronischen Erkrankungen weltweit zu verbessern. Dies geht Hand in Hand mitunseren Bemühungen, unsere Medikamente umweltbewusst herzustellen - denn dieGesundheit der Weltbevölkerung ist eng mit globalen Umwelt- undNachhaltigkeitsbemühungen verknüpft", so Alexandra Handrich, Geschäftsführerin