Herisau, Schweiz (ots/PRNewswire) - HUBER+SUHNER ist stolz, bekannt zu geben,

dass sie von MDA Space Ltd. (https://mda.space/) (TSX: MDA), einem führenden

Anbieter von Spitzentechnologie und Dienstleistungen für die rasch expandierende

globale Raumfahrtindustrie, als Teil der Lieferkette des Unternehmens für MDA

AURORA(TM) (https://mda.space/aurora/) , eine bahnbrechende Produktlinie, die

den Übergang von der analogen zur digitalen Satellitentechnologie vorantreibt,

ausgewählt worden zu sein.



HUBER+SUHNER wird im Rahmen dieses Vertrags über 60000 mehrkanalige

Radiofrequenz- (RF) und Gleichstrom (DC) Board-to-Board-Verbindungen liefern.

Die MDA AURORA(TM)-Lieferkette wird dazu beitragen, die Produktlieferungen für

den Low Earth Orbit (LEO) Satellitenkonstellation Telesat Lightspeed des

Ankerkunden Telesat zu unterstützen, ein innovatives, fortschrittliches globales

Netzwerk, das Kunden weltweit Konnektivität der Unternehmensklasse bietet.





"HUBER+SUHNER entwickelt und produziert seit Jahrzehnten Mikrowellen- undPhotoniktechnologien, die eine hervorragende Datenübertragung für die globaleRaumfahrtindustrie ermöglichen. Es ist uns eine Ehre, in dieser wichtigenPartnerschaft für Telesat Lightspeed eng mit MDA Space zusammenzuarbeiten undrobuste Interkonnektivitätslösungen für diesen Betrieb zu liefern", sagt RetoBolt, Operativer Geschäftsführer, Industrie-Segment bei HUBER+SUHNER.Die softwaredefinierte MDA AURORA(TM)-Produktlinie wurde entwickelt, um den sichwandelnden technischen und geschäftlichen Anforderungen der Satellitenindustriegerecht zu werden, und bietet den Betreibern eine beispiellose Flexibilität undFunktionalität, die die Leistung der Konstellation bei geringeren Kosten undkürzeren Markteinführungszeiten drastisch verbessert.Diese Medienmitteilung kann auch unterhttps://www.hubersuhner.com/en/company/media/news abgerufen werden.Informationen zur HUBER+SUHNER GruppeDas weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER entwickelt und produziertKomponenten und Systemlösungen für die elektrische und optischeVerbindungstechnik. Das Unternehmen bedient die drei Hauptmärkte Industrie,Kommunikation und Transport mit Anwendungen aus den drei TechnologienHochfrequenz, Faseroptik und Niederfrequenz. Produkte von HUBER+SUHNER zeichnensich auch unter schwierigsten Bedingungen durch hervorragende Leistung,Qualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus. Durch ein globalesProduktionsnetz, kombiniert mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über80 Ländern, ist das Unternehmen weltweit in der Nähe seiner Kunden.INFORMATIONEN ZU MDA SPACEDas Unternehmen MDA Space (TSX: MDA) ist ein zuverlässiger Missionspartner fürdie globale Raumfahrtindustrie. Als Pionier in den Bereichen Robotik,Satellitensysteme und Geointelligenz mit einer über 55-jährigen Geschichte vonWeltneuheiten und mehr als 450 Missionen ist MDA Space weltweit führend in denBereichen Kommunikationssatelliten, Erd- und Weltraumbeobachtung,Weltraumforschung und Infrastruktur. Das Team von MDA Space, das aus mehr als3.000 Raumfahrtexperten in Kanada, den USA und Großbritannien besteht, verfügtüber das Wissen und das Know-how, um eine ehrgeizige Kundenvision in einerealisierbare Mission zu verwandeln. Dabei kommt eine einzigartige Mischung ausErfahrung, technischer Exzellenz und Neugier zum Tragen, die seit dem ersten Tagzur DNA des Unternehmens gehört. Wir begleiten all diejenigen, die große Träumehaben und die Grenzen auf dem Boden und in den Sternen verschieben, um die Weltzum Besseren zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter mda.space.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440370/Huber_Suhner_AG_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hubersuhner-wird-von-mda-space-als-teil-der-mda-aurora-lieferkette-ausgewahlt-302174942.htmlPressekontakt:Darius Mistry,pressoffice@hubersuhner.com,+41 71 353 41 11Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175487/5808916OTS: Huber + Suhner AG