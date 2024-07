Tipp aus der Redaktion Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Konjunkturdaten

07:45 Uhr, Schweiz: Seco: Arbeitsmarktdaten 6/24

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 5/24

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 6/24

Hinweis: USA: Feiertag, Börse geschlossen



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 25.06.2024 Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 12:00 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht 13:00 USA Fed Bowman Rede 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board 18:00 USA Fed-Mitglied Cook spricht 20:10 USA Fed Bowman Rede



