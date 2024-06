WIESBADEN (ots) -



- Bevölkerung seit Zensus 2011 um 2,5 Millionen gewachsen, aber 1,4 Millionen

Einwohnerinnen und Einwohner weniger als bislang angenommen

- Überdurchschnittliche Abweichungen der Ergebnisse des Zensus 2022 zur

Bevölkerungsfortschreibung bei ausländischer Bevölkerung



Nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen des Zensus 2022 lebten am 15. Mai 2022

rund 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland. "Gegenüber der

bisher gültigen Bevölkerungszahl aus der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

lebten damit am Zensus-Stichtag in Deutschland rund 1,4 Millionen Einwohnerinnen

und Einwohner weniger als bislang angenommen", sagt Ruth Brand, Präsidentin des

Statistischen Bundesamtes (Destatis). Wie die Statistischen Ämter des Bundes und

der Länder weiter mitteilen, ist die Bevölkerung Deutschlands zwischen dem

Zensus 2011 und dem Zensus 2022 um rund 2,5 Millionen Einwohnerinnen und

Einwohner gewachsen. Dieses Bevölkerungswachstum war allerdings nicht so stark

wie durch die Bevölkerungsfortschreibung ausgewiesen. Die bisher gültige

Bevölkerungszahl stammt aus der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung. Diese

basiert auf den Daten des vorherigen Zensus aus dem Jahr 2011.







1,6 % weniger Einwohnerinnen und Einwohner als nach der bisherigen

Bevölkerungsfortschreibung angenommen. In sieben Bundesländern sind die

Abweichungen der Bevölkerungszahl nach unten größer als 1,6 %, darunter am

deutlichsten mit jeweils -3,5 % in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie in

Mecklenburg-Vorpommern. In ebenfalls sieben Bundesländern ist die Abweichung der

Bevölkerungszahl unterdurchschnittlich, darunter am geringsten (mit jeweils -0,6

%) in Schleswig-Holstein und Thüringen. Zwei Bundesländer, nämlich Bremen und

das Saarland, weisen gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung eine Abweichung

der Bevölkerungszahl nach oben auf (Bremen +1,9 %, Saarland +1,8 %). Auf

Gemeindeebene zeigt sich aber auch innerhalb der Bundesländer ein sehr viel

differenzierteres Bild.



Niedrigere Bevölkerungszahlen in mehr als der Hälfte der Gemeinden



Der Zensus 2022 ermittelt die Bevölkerungszahlen aller 10 786 Gemeinden

Deutschlands. In 5 989 Gemeinden (56 %) gab es am 15. Mai 2022 mindestens 1 %

weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bisher ausgewiesen. In 3 163 Gemeinden

(29 %) gab es kaum Unterschiede zur bisherigen Bevölkerungsfortschreibung

(Abweichung nach oben oder unten weniger als 1 %). Hier erweisen sich die Werte Seite 2 ► Seite 1 von 4



Im Bundesdurchschnitt hatte Deutschland zum Stichtag des Zensus (15. Mai 2022)1,6 % weniger Einwohnerinnen und Einwohner als nach der bisherigenBevölkerungsfortschreibung angenommen. In sieben Bundesländern sind dieAbweichungen der Bevölkerungszahl nach unten größer als 1,6 %, darunter amdeutlichsten mit jeweils -3,5 % in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie inMecklenburg-Vorpommern. In ebenfalls sieben Bundesländern ist die Abweichung derBevölkerungszahl unterdurchschnittlich, darunter am geringsten (mit jeweils -0,6%) in Schleswig-Holstein und Thüringen. Zwei Bundesländer, nämlich Bremen unddas Saarland, weisen gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung eine Abweichungder Bevölkerungszahl nach oben auf (Bremen +1,9 %, Saarland +1,8 %). AufGemeindeebene zeigt sich aber auch innerhalb der Bundesländer ein sehr vieldifferenzierteres Bild.Niedrigere Bevölkerungszahlen in mehr als der Hälfte der GemeindenDer Zensus 2022 ermittelt die Bevölkerungszahlen aller 10 786 GemeindenDeutschlands. In 5 989 Gemeinden (56 %) gab es am 15. Mai 2022 mindestens 1 %weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bisher ausgewiesen. In 3 163 Gemeinden(29 %) gab es kaum Unterschiede zur bisherigen Bevölkerungsfortschreibung(Abweichung nach oben oder unten weniger als 1 %). Hier erweisen sich die Werte