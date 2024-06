Seite 2 ► Seite 1 von 2

Potsdam (ots) - Start-ups stehen vor erheblichen Herausforderungen: Mangelsausreichender Investitionen sind sie gezwungen, rasch profitabel zu werden odersich eigenständig zu finanzieren. Dies erweist sich oft als äußerst schwierig -insbesondere, wenn nicht von Beginn an die richtige Skalierungsstrategieverfolgt wurde. Maximilian Karpf, Geschäftsführer der FM Sales GmbH, hat eineAnlaufstelle für Start-ups mit diesen Problemen geschaffen. Erfahren Sie hier,wie er Start-ups unterstützt, von Grund auf solide Strukturen aufzubauen und einerhebliches Wachstumspotenzial zu entwickeln.Gemäß den Berichten der KfW und des Deutschen Start-up Monitors 2023 gehen dieReinvestitionen seit dem Höchststand der Risikokapitalfinanzierungen im Jahr2021 stetig zurück. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für das Wachstumvieler Start-ups dar, da sie nur selten die Möglichkeit haben, sich aus eigenerKraft zu finanzieren. "In jüngster Zeit konnten die Erwartungen der Investorennicht erfüllt werden", erklärt Maximilian Karpf, Geschäftsführer der FM SalesGmbH. "Die Erlöse blieben unter den erhofften Werten, bedingt durch zu geringeund zu kleine Exits auf dem deutschen Markt. Aktuell bevorzugen institutionelleInvestoren verstärkt Anleihen - insbesondere in Pensionskassen und ähnlichenAnlageformen, die aufgrund steigender Zinsen als sicher gelten. Dies stellt einezusätzliche Herausforderung für Start-ups dar. Es ist daher umso wichtiger, sichjetzt intensiv mit der Überbrückung dieser schwierigen Phase zu befassen, umInsolvenzen zu vermeiden, bevor neue Investitionsmittel verfügbar werden.""Für Start-ups ist es jetzt entscheidend, sich strategisch zu positionieren, umInvestoren durch hohe Wachstumsraten zu überzeugen und idealerweise eineeigenständige Finanzierung zu erreichen", betont Maximilian Karpf. Mit der FMSales GmbH unterstützt er Start-ups dabei, sich erfolgreich im Markt zuetablieren und langfristig zu expandieren. "Die Lösung liegt in effektivemMarketing und Vertrieb", ergänzt er. "Viele Start-ups vernachlässigen dieseBereiche, was ihr Wachstum langfristig beeinträchtigt." Mit einermaßgeschneiderten Strategie speziell für den B2B-Bereich hat er bereits über 80Start-ups erfolgreich auf Wachstumskurs gebracht. "Die aktuelle Marktsituationist einfach ziemlich ungünstig - kein Wunder, dass viele Start-ups sicherfahrenen Support wünschen, um trotz aller Widrigkeiten bestehen zu bleiben."Maximilian Karpf enthüllt: So finden Start-ups Kapitalquellen abseits