WIESBADEN (ots) -- Zunahme von Wärmepumpen bei neueren Gebäuden- Durchschnittliche Wohnfläche auf 94 Quadratmeter gestiegen- Nettokaltmiete: Bundesweit durchschnittlich 7,28 Euro pro QuadratmeterNach den jetzt vorliegenden Ergebnissen des Zensus 2022 werden drei Viertel (75%) aller Wohnungen in Deutschland mit Gas (56 %) oder Öl (19 %) beheizt undweitere 15 % mit Fernwärme. Erneuerbare Energiequellen zum Heizen vonWohngebäuden spielen im Gesamtbestand bislang eine untergeordnete Rolle. Wie dieStatistischen Ämter des Bundes und der Länder weiter mitteilen, werden nur 4 %aller Wohnungen mit Holz oder Holzpellets und 3 % mit Solar- oder Geothermie,Umwelt- oder Abluftwärme (in der Regel mit Wärmepumpen) beheizt. "Im Neubau ab2016 wird dagegen in jeder vierten Wohnung eine Wärmepumpe eingesetzt", sagtOliver Heidinger, Präsident des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen(IT.NRW). In den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist dieGasheizung mit 72 % beziehungsweise 69 % der Wohnungen überdurchschnittlichvertreten, in Bayern (42 %), Baden-Württemberg (46 %) und Mecklenburg-Vorpommern(47 %) leicht unterdurchschnittlich. Der überwiegend zum Beheizen von Gebäudeneingesetzte Energieträger zum Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 wurde in der Gebäude-und Wohnungszählung des Zensus 2022 erstmalig erfasst.Ölheizungen im Osten selten, Fernwärme vor allem in den Stadtstaaten verbreitetGrößere Unterschiede nach Bundesländern sind bei Ölheizungen erkennbar: Währenddie Wohnungen in den nördlichen und östlichen Ländern unterdurchschnittlich mitÖlheizungen ausgestattet sind (7 bis 16 %), wird in den Ländern Hessen (25 %),Rheinland-Pfalz (26 %), Baden-Württemberg (28 %), Bayern und Saarland (je 29 %)mehr als jede vierte Wohnung mit Öl beheizt.Fernwärme ist vor allem in den Stadtstaaten Hamburg (35 %) und Berlin (43 %)sowie in den östlichen Ländern (22 % bis 34 %) weit verbreitet. Als einzigeswestliches Flächenland weist Schleswig-Holstein einen hohen Anteil an Wohnungenmit Fernwärme auf (21 %). Nicht erhoben wurde, mit welchem Energieträger dieFernwärme erzeugt wird.Zunahme von Wärmepumpen und Rückgang der Ölheizung bei neueren GebäudenBezogen auf den Gesamtbestand der Wohnungen ist Gas der vorherrschendeEnergieträger zum Heizen von Wohnungen. Bezogen auf die Wohnungen mit Baujahrvor 2010 zeigt sich, dass diese zum überwiegenden Teil mit den fossilenEnergieträgern Gas und Öl beheizt werden. Erst ab dem Baujahr 2010 nimmt derAnteil der Wärmepumpen zu. Da die neueren Wohnungen einen geringen Anteil amGesamtbestand der Wohnungen ausmachen, ist auch der Anteil der Wohnungen gering,