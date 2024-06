Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Finanzdienstleister setzen zunehmend auf den Einkauf oder dieGenerierung von Leads, um neue Kunden von sich zu überzeugen. Doch dieseVorgehensweise ist längst nicht für jeden Unternehmer sinnvoll. Kevin Fiawoo undMarcel Mankas, Geschäftsführer der Vertranium GmbH, unterstützenFinanzdienstleister und Finanzunternehmen als hybrider Wachstumspartner mitStrategien, die auf die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Warumherkömmliche Marketingmaßnahmen in der Finanzbranche nur bedingt effektiv sind,weshalb Leads oft keine sinnvolle Lösung für das Problem sind und wie dieAnbieter stattdessen regelmäßig zu neuen Kunden kommen, erfahren Sie in diesemBeitrag.Weil viele Menschen kaum einen Überblick über die verschiedenen Optionen auf demFinanzmarkt haben, wenden sie sich an einen Finanzdienstleister, der sie zuFinanzierungen, Investitionen oder Absicherungen unabhängig und kompetentberaten soll. Bei dem aktuell hohen Bedarf an Beratung sollten Finanzberatereigentlich keine Schwierigkeiten haben, Neukunden zu gewinnen. Doch der Scheintrügt: Tatsächlich gibt es einige wenige Anbieter, die einen kontinuierlichenZustrom an Kunden verzeichnen, während andere Finanzdienstleister verzweifelt umjeden einzelnen Klienten kämpfen müssen. Viele von ihnen sehen Leads als dieLösung ihrer Probleme und stecken viel Zeit und Energie in die Ermittlung undden Kauf besonders vielversprechender Kontakte. Doch auch diese Vorgehensweiseist einfach nicht mehr zielführend. "Wer stumpf beliebige Leads kauft, erzieltin der Regel nur sehr überschaubare Umsätze. Schließlich bleibt es weiter eineHerausforderung, aus gekauften Leads, die meist in niedriger Qualität generiertwerden, zahlende Kunden zu machen, da sie einen selbst und die Firma überhauptnicht kennen. Hier werden einfach nackte Kontaktdaten weitergereicht und dasauch oft an mehrere Käufer. Hinzu kommt, dass viele Finanzdienstleister nichtgut genug im Vertrieb sind. Sie können Bestellungen entgegennehmen beiEmpfehlungen oder Erhöhungen aus dem Bestand - eine wildfremde Person ohne Bezugabzuschließen, gelingt den meisten aber nicht", erklärt Kevin Fiawoo,Geschäftsführer der Vertranium GmbH."Die Wahrheit ist: Ihr Problem sitzt viel tiefer und kann durch Leads nichtgelöst werden. Vielmehr mangelt es diesen Anbietern an grundlegenden Verkaufs-und Akquisefähigkeiten, also an der Basis. Erst wenn sie dieses Defizit beheben,ergeben Leads überhaupt Sinn - wahrscheinlich brauchen sie die Leads für ihre