MYPOSTER, le pionnier innovant de l'impression numérique basé à Munich, estheureux d'annoncer l'acquisition de la deuxième partie d'ArtPhotoLimited. Cecoup de maître souligne la stratégie déterminée de l'entreprise à poursuivre sacroissance internationale en se concentrant particulièrement sur le vibrantmarché américain - un marché animé par sa passion pour les photographiesiconiques et qui continue de croître fortement.MYPOSTER renforce son segment premium avec l'acquisition des 49% restants del'entreprise française ArtPhotoLimited, qui compte une collection de plus de 22600 photographies iconiques. L'entreprise basée à Bordeaux continue d'opérersous la marque bien connue ArtPhotoLimited et est déjà active et établie dansdes marchés comme la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, lesPays-Bas, la Suède, la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie."L'intégration d'ArtPhotoLimited dans notre groupe nous permet de placer labarre encore plus haut en matière d'art photographique de première qualité. Nousvoyons un énorme potentiel, en particulier sur le marché américain, où lademande en photos iconiques explose. Cette étape constitue un jalon importantpour offrir à nos clients du monde entier encore plus de diversité et unequalité exceptionnelle", déclare René Ruhland, PDG et fondateur de MYPOSTER.Un nouveau CEO prend la responsabilitéÀ la tête d'ArtPhotoLimited se trouve désormais Nicolas Lauret, nouveau CEO, quisuccède au fondateur Louis Albert. "C'est passionnant pour ArtPhotoLimitedd'entrer dans cette nouvelle ère et d'intensifier notre collaboration fructueuseavec MYPOSTER", déclare Nicolas Lauret. L'entreprise munichoise d'e-commerce etd'impression numérique, MYPOSTER, qui avait déjà acquis 51% d'ArtPhotoLimited en2021, poursuit avec cette acquisition finale sa vision d'élargir l'accès à l'artphotographique de haute qualité dans le monde entier pour satisfaire pleinementles attentes des amateurs de photographie.Des images populaires à l'internationalParmi les oeuvres les plus populaires figure "The Beatles (1964)" de JohnLoengard / The Picture Collection Inc., qui s'est particulièrement imposée commebest-seller, en particulier aux États-Unis. Les photographies iconiquesd'ArtPhotoLimited sont proposées à partir de 69 euros et varient selon lesoptions, avec un prix moyen d'environ 250 euros. Grâce à des partenariats avecdes licences renommées telles que LIFE, WARNER, L'ÉQUIPE et PARIS MATCH,ArtPhotoLimited garantit une sélection unique de photographies mondialementcélèbres, élargissant ainsi le segment premium sous l'égide de la marqueMYPOSTER.À propos de MYPOSTER : L'entreprise familiale MYPOSTER raconte les histoires devie de ses clients et se distingue comme une équipe d'experts véritables danstous les domaines, avec des personnes passionnées. MYPOSTER emprunte des voiespropres en matière de production et d'entrepreneuriat, établissant de nouvellesnormes pour l'innovation dans l'impression numérique : MYPOSTER couvre toute laproduction en interne. L'équipe de MYPOSTER travaille quotidiennement avec lesplus hautes exigences de qualité, tant pour elle-même que pour ses produits.MYPOSTER utilise toujours les machines les plus récentes et les meilleursmatériaux. Chez MYPOSTER, il n'y a pas de standardisation : MYPOSTER propose leconfigurateur de photos le plus personnalisé sur le marché. Que ce soit un albumphoto, un calendrier ou une box photos, la mise en page, les polices, lescouleurs et les éléments visuels peuvent être personnalisés en quelques clics,indépendamment du dispositif utilisé. Chaque produit est fabriqué dans l'un destrois sites en Allemagne. L'entreprise assume sa responsabilité environnementaleen utilisant de l'électricité verte sur tous ses sites, en employantexclusivement des matériaux naturels, en recyclant à 100 % les surplus deproduction et en livrant les produits de la manière la plus durable possible. Deplus, l'entreprise s'engage socialement : elle travaille en étroitecollaboration avec des ateliers pour personnes handicapées, fait don de sespropres revenus et surplus, notamment à la Croix-Rouge bavaroise et à la Tafelde Dachau.