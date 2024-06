Hamburg/Madrid (ots) - Openbank, die zu 100 % digitale Bank der

Santander-Gruppe, hat in den vergangenen 12 Monaten europaweit 4 Milliarden Euro

an neuen Einlagen verzeichnet und damit hinsichtlich des Einlagenvolumen ihre

Position als eine der führenden digitalen Banken in Europa weiter gefestigt.



Allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres erreichte die Bank einen Zuwachs

von mehr als 900 Millionen Euro und damit den besten Jahresstart ihrer

Geschichte.







Spanien, Portugal, Deutschland und die Niederlande

2023 zu den wettbewerbsfähigsten Anbietern von Sparprodukten.



Immer mehr Kunden nutzen Openbank für ihre täglichen Geschäfte. In den letzten

Monaten ist die Zahl der Kunden, die ihre Gehälter und Rechnungen über die Bank

abwickeln, im zweistelligen Bereich gewachsen. Sowohl durch ihre Sparprodukte

als auch die Zunahme der Bankgeschäfte hat die Bank inzwischen eine Bilanzsumme

von mehr als 18 Milliarden Euro erreicht.



In Deutschland bietet Openbank derzeit vier Flexgeldprodukte an, mit Zinsätzen

von jeweils 3,5 % p.a. für Laufzeiten von drei und sechs Monaten, 3,4 % p.a. für

12 Monate sowie 3,1 % p.a. für 24 Monate. Selbst bei vorzeitiger Auflösung des

Flexgeldkontos erhalten Kunden noch 1,50 % Zinsen pro Jahr für die bis dahin

angefallene Laufzeit.



