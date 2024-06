KÖLN (dpa-AFX) - Die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Die Gesamterträge für ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie die Medienregulierer lagen 2023 bei rund 9,02 Milliarden Euro, wie der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice am Dienstag in Köln mitteilte. 2022 waren es 8,57 Milliarden gewesen. Das entspricht nun einem Plus von 5,3 Prozent. Seit 2018 liegt der Beitrag in Folge bei mehr als 8 Milliarden Euro und stieg von Jahr zu Jahr. Der Beitragsservice führt den Anstieg im Jahr 2023 auf Wohnungen zurück, die neu angemeldet wurden. Hintergrund war ein bundesweiter Meldedatenabgleich.

In Deutschland zahlen Haushalte, Organisationen und Firmen den Rundfunkbeitrag. Er liegt bei monatlich 18,36 Euro. Die Zahl der gemeldeten Wohnungen stieg 2023 um gut 900 000 auf insgesamt 40,7 Millionen. Der Beitragsservice geht von einem Einmaleffekt aus und zudem davon, dass ein Teil der Wohnungen wieder abgemeldet werden wird, weil jemand den Rundfunkbeitrag für eine bestimmte Wohnung bereits zahlt oder weil der Wohnungsinhaber oder die -inhaberin von der Beitragspflicht befreit werden kann. 2024 könnten sich der Einschätzung zufolge die Einnahmen wieder verringern.