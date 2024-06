FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine gekappte Prognose hat den Papieren von Airbus am Dienstag einen deutlichen Kursrutsch eingebrockt. Dies zog die ganze Branche sowie den gesamten Markt nach unten. Der Flugzeugbauer rechnet wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in der Lieferkette mit einem geringeren operativen Gewinn als bisher. Die Anlaufphase in den Lieferketten nehme nicht so schnell Tempo auf wie erhofft, erklärte Konzernchef Guillaume FauryFaury in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Vor allem die Situation bei den Triebwerken bleibe herausfordernd.

Zudem senkte Airbus das Jahresziel für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen und verschob das Ziel, bis 2026 monatlich 75 Flugzeuge aus der A320-Familie zu produzieren, um ein Jahr.