LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU muss aus Sicht der deutschen Europastaatsministerin Anna Lührmann in fünf Jahren bereit für die Aufnahme neuer Mitglieder sein. Ob die Kandidatenländer dann die Voraussetzungen erfüllten, hänge von deren Reformtempo ab, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag kurz vor dem Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau in Luxemburg. Die EU müsse aber 2027 bereit für Beitritte sein.

Als große Reformbaustellen in der EU nannte Lührmann die Landwirtschaftspolitik und die Entscheidungsprozesse in der EU. Zudem müsse man den EU-Haushalt auf eine mögliche Erweiterung vorbereiten und auch die Instrumente zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit verbessern.