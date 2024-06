12.000 Meter an Bohrungen auf Bluebird Kupfer-Gold-Entdeckung gestartet

Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) hat auf seiner Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Projekt Projekts Barkly am östlichen Rand des historischen Bergbaucamps Tennant Creek mit umfangreichen neuen Bohrungen über insgesamt 12.000 m begonnen. Gebohrt wird in zwei Phasen: In Phase eins sollen rund 4.500 m RC-Bohrungen niedergebracht werden, um die die flach abfallende, mächtige und hochgradige Gold- und Kupferzone zu testen, die sich westlich und östlich von Bluebird erstreckt. Außerdem will das Unternehmen mit den Bohrungen die vermuteten Erweiterungen der Lagerstätte in der Tiefe anpeilen (siehe Abbildung 1).

Anschließend sind bis zu 7.500 m RC- und Diamantbohrungen geplant, die mögliche Wiederholungen von Bluebird innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors (siehe Schwerkraftinversion und Prospektionsstandorte, Abbildung 2) erkunden sollen. Eines der herausragenden Ziele wird dabei Perseverance sein, das sich 1,5 km von westlich von Bluebird befindet. Tennant will insbesondere das große geophysikalische Ziel in der Tiefe und westlich der historischen Goldmine Perseverance erproben, wo frühere hochgradige Goldergebnisse bis zu 3 m mit 50 g/t Au ab 42 m in PERC015 und 3 m mit 43,2 g/t Au ab 72 m in PERC001 gemessen wurden. Die Schwerkraftanomalie mit der höchsten Intensität und die gleichzeitige umgekehrte magnetische Anomalie werden erprobt, um den Schnittpunkt der mineralisierten Verwerfungszone Perseverance mit dem Eisenstein zu finden (siehe Abbildung 2).

Der CEO von Tennant Minerals, Vince Algar, kommentierte: „Der Beginn dieses großen neuen Bohrprogramms bietet uns die Möglichkeit, Bluebird in alle Richtungen zu erweitern und nach Wiederholungen dieser aufregenden Kupfer-Gold-Entdeckung innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors zu suchen, von dem bisher nur 500 m erprobt wurden. Wir sehen dieses Programm als das Sprungbrett zur Definition einer ersten Mineralressource. Anschließend werden wir mit Erschließungsstudien für eine hoffentlich aufregende neue Kupfer-Gold-Erschließung von Tennant Creek beginnen, das bereits 5,5 Mio. Unzen Gold und 700 kt Kupfer produziert hat. Diese Bohrungen, die der Erweiterung von Bluebird dienen sollen, finden zu einer Zeit statt, in der die Nachfrage nach Kupfer weltweit steigt und der Goldpreis stark ansteigt, und wir hoffen, dass wir in diesem Umfeld positive Ergebnisse erzielen werden."

Abbildung 1: Die geplanten Bohrungen zielen auf die unmittelbaren Erweiterungen der hochgradigen Kupfer- und Bonanza-Gold-Zonen auf Bluebird ab, die in alle Richtungen offen sind.