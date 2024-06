Seite 2 ► Seite 1 von 2

Willich (ots) - Leon Thiel hat sich den Traum von Sonne, Strand und finanziellerFreiheit erfüllt - und das nicht allein für sich, sondern auch für andere. Mitseinem Franchise-System bietet er engagierten Quereinsteigern die Möglichkeit,sein erfolgreiches Online-Business-Konzept 1:1 zu übernehmen. Im Jahr 2023erzielte er damit allein vier Millionen Euro, wie von führenden deutschen Medienberichtet wurde. Was genau hinter seinem Franchise-Programm steckt, wie er sichein Leben in Dubai ermöglicht hat und wie er seinen Partnern die Grundlage fürähnlichen Erfolg vermittelt, erfahren Sie hier.Im Internet kursieren unzählige Versprechungen darüber, wie sich online schnellGeld verdienen und ein Unternehmen aufbauen lässt. Egal, ob es um E-Commerce,Copywriting oder Aktienhandel geht, die Vielfalt an potenziellenGeschäftsmöglichkeiten scheint endlos zu sein. Doch die Herausforderung dabeiist, eine lukrative Branche zu identifizieren, die nachweislich verbreiteteProbleme löst und somit eine hohe Nachfrage hat. Ein durchdachter Plan für einbewährtes Vorgehen ist dabei unerlässlich, doch gerade in der Anfangsphase fehltvielen Gründern das nötige Know-how. Hier kann die Unterstützung eineserfahrenen Experten, der bereits in der Branche erfolgreich ist, denentscheidenden Unterschied machen. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten,denn nicht alle Berater und sogenannte "Erfolgs-Coaches" haben das langfristigeWohl ihrer Kunden im Blick. "Das Meer an Möglichkeiten und Beratungsangebotenist riesig - und damit auch die Chance, an schwarze Schafe oder risikobehafteteBusinessmodelle zu gelangen", erklärt Leon Thiel."Genau deshalb, will ich meinen Partnern eine verlässliche Basis für ihre eigeneSelbstständigkeit bieten: Ich habe selbst erlebt, dass man sich imOnline-Marketing auch als Quereinsteiger durchaus ein lukratives Businessaufbauen kann - wie mir das gelang, teile ich nun ungeschönt und in vollemUmfang mit anderen Menschen", fügt er hinzu. Vor drei Jahren wagte Leon Thielselbst den Schritt und gründete in Deutschland eine Online-Marketing-Agentur miteinem klaren Ziel vor Augen: kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zuhelfen, durch gezielte Werbeanzeigen mehr Kunden zu gewinnen - schnell auch mitnachweislichen Erfolgen. Leon Thiel beteiligte sich in der Folge auch an denUmsätzen der Partnerfirmen und trieb damit das Wachstum seiner Marketing-Agenturbis in die Millionenhöhen voran. Diese erhielt dafür mehrere Auszeichnungen,darunter die renommierten CopeCart und Funnel Cockpit Awards. SeineErfolgsgeschichte fand mit mehreren Publikationen in den größten deutschenMedien und Zeitungen auch ihren Weg in die Öffentlichkeit.