(Tippfehler im letzten Absatz behoben)



BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin-Spandau hat der Bau des neuen Industrie- und Wohnungsbauprojekts "Siemensstadt Square" begonnen. Das neue, rund 76 Hektar große Stadtquartier soll bis 2035 auf dem angestammten Industriestandort der Siemens AG im Westen der Hauptstadt entstehen. An der Grundsteinlegung am Dienstag nahm auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teil.

"Das Spannende ist, dass wir hier aus einem existierenden Stadtteil die Stadt der Zukunft bauen", sagte Siemens-Chef Roland Busch. In dem neuen Viertel sollen künftig rund 35 000 Menschen leben und arbeiten. Unter anderem ist der Bau von Wohnungen für rund 7000 Menschen geplant. Auch eine Grundschule für 600 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Kitas sollen entstehen.