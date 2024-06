Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Wohnungsbestand erhöht sich nach bundesweitem Meldedatenabgleich um rund900.000 Wohnungen; erstmals über 40 Millionen Wohnungen beim Beitragsservicegemeldet.- Beitragserträge steigen durch Wohnungsneuanmeldungen auf rund neun MilliardenEuro; Ertragsrückgang nach Abschluss laufender Klärungsverfahren in diesemJahr erwartet.- Beitragsbefreiungen trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungenerneut rückläufig; Bezug von Bürgergeld und Grundsicherung im AlterHauptgründe für Befreiungen.- Aufwandsentwicklung beim Beitragsservice trotz allgemeiner Teuerung deutlichunter Inflationsniveau; Effizienz- und Wirtschaftlichkeitssteigerungen sorgenfür Einsparungen.Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag lagen 2023 bei rund 9,02 Milliarden Euro -ein Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt 8,85 MilliardenEuro flossen an ARD, ZDF und Deutschlandradio. 170 Millionen Euro erhielten dieLandesmedienanstalten. Grund für den Ertragsanstieg ist der bundesweiteMeldedatenabgleich 2022, infolgedessen im Jahr 2023 zahlreiche Wohnungen - teilsfür zurückliegende Zeiträume - neu zum Rundfunkbeitrag angemeldet wurden. DieZahl der Wohnungen stieg um 909.435 auf insgesamt 40.698.001. Damit warenerstmals über 40 Millionen Wohnungen beim Beitragsservice deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemeldet (2022: 39.788.566). Die Zahlder Beitragskonten erhöhte sich entsprechend auf insgesamt 47.016.711 (2022:45.957.188).Bernd Roßkopf, Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen und Services beimBeitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, weist jedoch darauf hin, dassnicht alle neu angemeldeten Wohnungen dauerhaft im Bestand des Beitragsserviceverbleiben werden. "Aus den Erfahrungen der zurückliegenden bundesweitenMeldedatenabgleiche wissen wir, dass nach Abschluss aller Verfahren zur Klärungder Beitragspflicht viele Wohnungen wieder abgemeldet werden müssen, weil dortbereits jemand den Rundfunkbeitrag zahlt oder der Wohnungsinhaber bzw. dieWohnungsinhaberin von der Beitragspflicht befreit werden kann." Nach aktuellerPlanung gehe man davon aus, dass ca. 500.000 der neu angemeldeten Wohnungen imBestand des Beitragsservice verbleiben werden. Beim Anstieg der Beitragserträgeim Berichtsjahr handele es sich um einen "Einmaleffekt". Für das laufende Jahr2024 rechnet der Beitragsservice mit einem verringerten Ertragsniveau.Beitragsbefreiungen trotz erschwerter wirtschaftlicher RahmenbedingungenrückläufigTrotz der wirtschaftlichen Herausforderungen und der hohen Inflation im Jahr