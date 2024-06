FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag leichte Kursgewinne verbucht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,11 Prozent auf 132,65 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab leicht auf 2,39 Prozent nach.

In anderen Euroländern gaben die Renditen ebenfalls nach, besonders deutlich in Frankreich. Dort findet am Wochenende die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahl statt. Umfragen deuten auf eine herbe Niederlage der Partei von Staatspräsident Emmanuel Macron hin, der die Neuwahl wegen der Schlappe in der Europawahl angesetzt hatte. An den Anleihemärkten stehen vor allem fiskalische Risiken im Fokus, sollten rechte oder linke Parteien ihre Vorhaben umsetzen.

Am Nachmittag dürften Marktteilnehmer vor allem Konjunkturzahlen aus den USA in den Blick nehmen. Erwartet werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen. Ansonsten bleibt der Datenkalender weitgehend leer. Aus den Reihen der Notenbanken äußern sich einige Redner, darunter am Abend Bundesbank-Präsident Joachim Nagel./bgf/jsl/jha/

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 132,7EUR auf Eurex (25. Juni 2024, 13:09 Uhr) gehandelt.