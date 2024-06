ALT5 baut sein digitales Fintech-Angebot in der Kryptowelt weiter aus, um die Funktionalität traditioneller Finanzmodelle in einer modernisierten Welt anzubieten. Die Einführung einer markenlosen VISA️-Prepaid-Karte bietet Institutionen und Händlern die Möglichkeit, die ALT5-Angebote für die Akzeptanz und Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat-Währungen zu nutzen und dann sofortigen Zugang zu Fiat-Währungen auf ihrer VISA️-Prepaid-Karte oder gegebenenfalls auf Tausenden von Karten zu erhalten.

„Viele unserer Kunden suchen nach effizienten Möglichkeiten, um die im Rahmen ihrer Krypto-Strategien eingenommen Mittel in traditionelle Fiat-Währungen umzutauschen, sodass sie auf diese Geldmittel zugreifen, sie verteilen und ausgeben können. Mit der VISA️-Prepaid-Karte von ALT5 geben wir ihnen weitere Optionen und schlagen damit eine Brücke zwischen traditionellen Finanzprodukten und der Digitalisierung der Währung. Unsere Kunden können eine wiederaufladbare, physische und/oder digitale VISA️-Prepaid-Karte für sich selbst oder für ihre eigenen Endnutzer nutzen. Durch die Integration in die ALT5 Settlement Platform können die Kunden mit mehreren Währungen handeln, einschließlich Fiat- und Kryptowährungen, und Geldmittel direkt auf ihre Karte überweisen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr“, so Andre Beauchesne, President und CEO von ALT5 Sigma.

Über ALT5 Sigma Inc.

ALT5 wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein FinTech-Unternehmen, das Blockchain-basierte Technologien der nächsten Generation anbietet, um den Übergang zu einem neuen globalen Finanzparadigma zu ermöglichen. Über seine Tochtergesellschaften bietet ALT5 seinen Kunden zwei primäre Plattformen: „ALT5Pay“ und „ALT5 Prime“. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 1,2 Milliarden US$ verarbeitet.

ALT5 Pay ist ein Kryptowährungs-Zahlungsgateway, das es registrierten und zugelassenen globalen Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährungen anzunehmen und zu tätigen oder die Zahlungsplattform ALT5 Pay in ihre Anwendungen oder Betriebe zu integrieren, indem sie das Plug-in mit WooCommerce oder die Checkout-Widgets und APIs von ALT5 Pay verwenden. Händler haben die Option, automatisch in FIAT-Währungen (Papiergeld) zu wechseln oder ihre Zahlung in Form von digitalen Aktiva zu erhalten.

Seite 2 ► Seite 1 von 4