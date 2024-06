Aero Energy misst extrem hohe Radioaktivität in Uranbohrung!

Die Schlagzahl steigt! Erst vor Kurzem hat die kanadische Urangesellschaf Aero Energy (TSXV AERO / Frankfurt UU3) den Beginn der Bohrungen auf ihrer Liegenschaft Murmac im Norden von Saskatchewan bekannt gegeben, doch schon jetzt meldet man erste Erkenntnisse, die auf ein „robustes“ Uranmineralisierungssystem hindeuten.

Wie das Unternehmen nämlich brandaktuell meldet, konnte man bereits im zweiten auf Murmac niedergebrachten Bohrloch mit einem tragbaren Spektrometer hohe Radioaktivität messen! Durchschnittlich wurden dabei in einem Abschnitt von 8,7 Metern Länge 1.309 Ausschläge pro Sekunde (counts per second bzw. cps) gezählt, wobei in einem Abschnitt von 0,1 Metern sogar extrem hohe 33.600 cps gemessen wurden! Zur Erläuterung: Von anomal hoher Radioaktivität spricht man schon ab >300 cps…

Das Auftreten anomal hoher Radioaktivität ist deshalb ein gutes Zeichen, aber nicht nur für diese Bohrung (M24-017), sondern für die Bohrkampagne insgesamt, denn wie Aero-CEO Galen MacNamara erläutert, bestätigt sie die Explorationsthese des Unternehmens und unterstreicht das Potenzial des untersuchten Bereichs.

Explorationsthese bestätigt

Denn Aero konzentriert sich mit seinen Bohrzielen auf potenzielle Uranvorkommen im Grundgestein, denen man mit Bohrungen entlang graphitischer Leiterstrukturen folgt – im Gegensatz zu historischen Explorationsbemühungen. Und die erhöhte Radioaktivität wurde eben in graphitischem Pelit gemessen! Bei Bohrloch M24-017 handelt es sich um die erste Bohrung in eine solche, bislang noch nicht untersuchte elektromagnetische Leiterstruktur.

Die Bohrung läuft noch weiter und die Zone mit der hohen Radioaktivität bleibt im Streichen in beide Richtungen sowie Neigungsab- und aufwärts weiterhin offen. Aero Energy, zusammen mit dem operativ tätigen Partner Fortune Bay, plant bereits entsprechende Anschlussbohrungen sowohl zur genaueren Bestimmung als auch zur Erweiterung der Zone mit erhöhter Radioaktivität.

Weitere Schritte

Darüber hinaus hat man auf Murmac bereits elf weitere, besonders aussichtsreiche Bohrziele identifiziert, die schon für Bohrungen genehmigt sind. Zahlreiche weitere Ziele werden zudem in Betracht gezogen. Aero wird nun systematisch die Bohrkernproben aus allen Zonen mit einer Radioaktivität von mehr als 300 cps sammeln und an SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon schicken, wo sie auf Uranoxid (U3O8) sowie zahlreiche weitere Elemente analysiert werden.

Fazit: Die Entdeckung erhöhter und teilweise extrem hoher Radioaktivität stellt unserer Ansicht nach einen äußerst vielversprechenden Beginn der Uranbohrungen auf Murmac dar! Sie bestätigt die Explorationsthese des Unternehmens, unterstreicht das Potenzial des untersuchten Gebiets – und eröffnet viele interessante Möglichkeiten für weitere Entdeckungen, wie Aeros CEO McNamara betont. Jetzt kommt es darauf an, was die Laboranalyse bringt, denn dann könnte sich schnell zeigen, dass Aero Energy schon jetzt auf dem richtigen Weg ist!

