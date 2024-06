MORRISVILLE, N.C., 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Metabolon Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomics-Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungen in der biowissenschaftlichen Forschung, Diagnostik, therapeutischen Entwicklung und Präzisionsmedizin vorantreiben, ist stolz darauf, den Erhalt eines prestigeträchtigen Zuschusses des National Institutes of Health (NIH) bekannt zu geben, um ein innovatives Produkt zu entwickeln, das darauf abzielt, die Umwandlung von präklinischem asymptomatischem Typ-1-Diabetes (T1D) in klinischen symptomatischen, insulinabhängigen Typ-1-Diabetes besser zu überwachen und vorherzusagen.

In den Vereinigten Staaten leben über 3 Millionen Menschen mit T1D. Den Biomarkern, die das Fortschreiten der präklinischen T1D zur klinischen T1D vorhersagen, mangelt es derzeit an Spezifität und Granularität. Trotz der Fortschritte in der medizinischen Forschung gibt es derzeit keinen einzigen von der FDA zugelassenen Test, mit dem das Fortschreiten von T1D über eine einfache Einstufung der Krankheit hinaus überwacht werden kann. Die neue Initiative von Metabolon befasst sich mit diesem ungedeckten Bedarf, indem sie Metabolit-Biomarker identifiziert, die die Vorhersage verbessern und ein detaillierteres Verständnis des Krankheitsverlaufs ermöglichen, wenn sie zusammen mit aktuellen klinischen Indikatoren ausgewertet werden.

„Metabolon kann auf eine reiche Geschichte von bahnbrechenden Fortschritten in der Metabolomik zurückblicken. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie akademischen und staatlichen Einrichtungen umfassende Einblicke in den Stoffwechsel zu verschaffen, um bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen", sagte Ro Hastie, CEO von Metabolon. „Mit diesem NIH-Zuschuss ist Metabolon in der Lage, seine Expertise im Bereich T1D zu erweitern, um die Vorhersagefähigkeiten zu verbessern und das Leben von Millionen von Betroffenen zu erleichtern."

Im Erfolgsfall wird die Forschung von Metabolon die Spezifität und Granularität der T1D-Progressionsvorhersage verbessern und den Weg für präzisere und personalisierte Behandlungsstrategien ebnen. Durch die Integration neuer Metabolit-Biomarker in bestehende klinische Indikatoren werden die Bemühungen von Metabolon einen wichtigen Beitrag zur Diabetesforschung und zur Patientenversorgung leisten. Weitere Informationen über die Projekte und Dienstleistungen von Metabolon finden Sie unter www.metabolon.com.