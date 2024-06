Lockton meldet für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten weltweiten Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Dollar und ein organisches Umsatzwachstum von 14 % KANSAS CITY, Mo., 25. Juni 2024 /PRNewswire/ - Lockton, Inc., das weltweit größte unabhängige und in Privatbesitz befindliche Versicherungsmaklerunternehmen, meldete für das am 30. April 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen weltweiten Umsatz …