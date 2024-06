AKTIE IM FOKUS Mitteilung treibt Eckert & Ziegler an - Aktie über 21-Tage-Linie Die Aktien von Eckert & Ziegler haben sich am Dienstag an die Spitze im SDax gesetzt. Nach einem schwachen Start drehten sie am Mittag ins Plus nach einer Mitteilung über eine positive Rückmeldung der US-Gesundheitsbehörde FDA. Zuletzt stiegen sie …