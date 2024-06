Im Rampenlicht Der Mikro-Speicher (MS) von Hoymiles in München! Eine neue Ära der 7-Sekunden-Installation von Solarstromspeichern für Balkone beginnt MÜNCHEN, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ - Hoymiles, ein weltweit führendes Unternehmen für Leistungselektronik mit umfassender Expertise in Photovoltaik, Energiespeicherung und Mikro-Wechselrichtern, stellt am 18. Juni in München seine neue …