Pfizer arbeitet an gleich drei Wirkstoffkandidaten

Genau die will Pfizer jetzt aber angreifen, um sich einen Anteil des zukunftsträchtigen Wachstumsmarktes zu sichern. Auf einem Business-Event der Finanznachrichtenplattform Semafor kündigte CEO Albert Bourla an, dass das Unternehmen derzeit an drei Wirkstoffkandidaten für Gewichtsverlustmedikamente arbeite.

Zwei davon sollen wie die Präparate von Novo Nordisk und Eli Lilly auf dem Wirkstoff GLP-1 beruhen. Ein Medikament soll mit einem anderen Mechanismus arbeiten. Welcher das sein soll, beziehungsweise welcher Wirkstoffkandidat dahinterstehen soll, verriet Bourla aber nicht.

Neuer Anlauf für Danuglipron

Immerhin hatte der Vorstandsvorsitzende einen Zeitplan für einen der beiden GLP-1-Kandidaten im Gepäck: Im weiteren Jahresverlauf will Pfizer neue Studiendaten zu Danuglipron vorstellen. Hier hatte eine erste Untersuchung Ende des letzten Jahres nicht die erhofften Ergebnisse geliefert.

Die derzeit stagnierende Umsatzentwicklung soll außerdem durch die inzwischen abgeschlossene Übernahme des Onkologie-Spezialisten Seagen wieder in Schwung gebracht werden.

Aktie zunächst unbeeindruckt

Von den Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden zeigten sich Anleger am Dienstag unbeeindruckt. In der US-Vorbörse notierte das Papier kaum verändert, nachdem Pfizer zum Wochenauftakt noch ein gefragter Titel war und 2,2 Prozent zulegen konnte.

Die Aktie profitierte am Montag von der Rotation von Growth-Werten wie Nvidia und Broadcom in (günstig bewertete) Value-Werte: Derzeit wird Pfizer mit 12-fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet, während die Aktie eine Dividendenrendite von 5,9 Prozent bietet.

Fazit: Der Konkurrenzdruck nimmt zu

Pfizer ist längst nicht das einzige Unternehmen auf der Suche nach Konkurrenzprodukten zu den Präparaten von Eli Lilly und Novo Nordisk: Bereits fortgeschrittene Projekte verfolgen auch Viking Therapeutics, Structure Therapeutics sowie Dow-Jones-Wert Amgen.

Sollten sich die gegenwärtigen Marktführer das Geschäft künftig mit gleich mehreren Konkurrenten teilen müssen, könnte es für die aktuell sehr luftigen Bewertungen der Aktien eng werden – dann könnte die Stunde von moderat bewerteten Pharma-Aktien wie Pfizer und Amgen schlagen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion