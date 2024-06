NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Korrektur auf Rekordniveau scheinen gerade US-Technologiewerte am Dienstag wieder Käufer zu finden. Der Nasdaq 100 wird vom Broker IG gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher taxiert auf 19 567 Punkte. Er hatte nach fast 19 Prozent Jahresplus am Donnerstag einen Höchststand erreicht.

Den Dow Jones Industrial sieht IG zum Start derweil mit kleinem Minus bei 39 400 Punkten. Er hatte seinen Rekord bereits im Mai gesehen, nach gut 6 Prozent Jahresplus.