Airbus (NL0000235190) hat am Montagabend die Ergebnisziele für 2024 gekürzt – die Gründe dafür sind einerseits Abschreibungen in der Raumfahrtsparte in Höhe von 900 Mio. Euro. Andererseits steht Airbus bei der Produktion von zivilen Flugzeugen weiterhin vor Lieferkettenproblemen bei Triebwerken, Flugzeugstrukturen und Kabinenausstattung, die auch das Blockbuster, den Kurzstreckenflieger A320 betreffen. Statt der geplanten 800 werden im Jahr 2024 vermutlich nur 770 Flugzeuge ausgeliefert. Das operative Ergebnis (EBIT) wird sich daher nicht mehr in der noch im April genannten Spanne von 6,5 bis 7 Mrd. Euro bewegen, sondern eher bei 5,5 Mrd. Euro liegen. In Folge der Gewinnrevision gab die Aktie im frühen Dienstagshandel auf 132 Euro nach.

