Dax legt zu – Rüstungstitel im Aufwind

Zu dem Wochenminus des MDax trug ein Kursrutsch um 23,7 Prozent auf Wochensicht bei Carl Zeiss Meditec bei. Der Medizintechnikkonzern hatte seine Ziele für das Geschäftsjahr 2023/2024 gekappt. Dagegen zogen die Titel von Hensoldt um 10,4 Prozent an, in der vergangenen Woche griffen die Anleger wieder verstärkt bei Rüstungstiteln zu. Im Dax stieg der Kurs von Rheinmetall um 3,1 Prozent. Größte Wochenverlierer im Index waren die Titel von Sartorius mit einem Minus von 9,6 Prozent. Beobachter machten Berichte über Aussagen auf einer Healthcare-Konferenz der Citigroup in London für die Verluste verantwortlich, in denen sich das Sartorius-Management mit Blick auf das laufende Jahr sehr vorsichtig gezeigt hätte.

Anleihen: Merkliche Kursschwankungen

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche merklich geschwankt. Während eine zeitweilig gute Stimmung an den Aktienbörsen sowie einige festere Wirtschaftsdaten die Notierungen der Bundespapiere unter Druck setzten, sorgten schwächere Konjunkturdaten für Auftrieb, da sie Zinssenkungen der Zentralbanken wahrscheinlicher erscheinen ließen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 2,35 auf 2,40 Prozent. Die Umlaufrendite ging dagegen von 2,44 auf 2,42 Prozent zurück.

USA: Kurse legten zu trotz Gewinnmitnahmen bei Tech

Ausblick: Frankreich und China bereiten Sorgen

Der Ausblick auf die aktuelle Woche an den deutschen Aktienbörsen unterscheidet sich wenig von dem auf die vergangene. In Hinblick auf die Neuwahlen in Frankreich besteht Analysten zufolge unverändert die Sorge, das Land könne sich bei einem starken Abschneiden des Rassemblement National weniger EU-konform verhalten. Auch die Gefahr eines Handelskonflikts der EU mit China, bei dem auf beiden Seiten Strafzölle drohen, steht unverändert im Raum, was die Stimmung ebenfalls trüben könnte. Vor diesem Hintergrund könnten die kommenden Tage an den Börsen erneut von Nervosität der Anleger und einer höheren Volatilität geprägt sein. Einige Analysten weisen allerdings darauf hin, dass angesichts der immer noch nennenswerten Indexgewinne im laufenden Jahr eine Verschnaufpause weder unnormal noch schädlich wäre.