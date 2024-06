Seite 2 ► Seite 1 von 2

Karlsruhe (ots) - Der Videokonferenzanbieter alfaview begrüßt, dass dieEuropäische Kommission heute Microsoft formal ihre kartellrechtlichenBeschwerdepunkte wegen der Koppelung von Teams und Office mitgeteilt hat. DieMitteilung der Beschwerdepunkte stellt einen wichtigen Schritt im laufendenVerfahren wegen des Missbrauchs von Microsofts Marktmacht auf Märkten fürCloud-basierte Produktivitätssoftware durch die Koppelung von Office 365 mit derKommunikations- und Kollaborationssoftware Teams. Mit der Mittteilung legt dieKommission im Detail dar, warum Microsofts Verhalten trotz zwischenzeitigerMaßnahmen zur partiellen Entkoppelung beider Dienste gegen EuropäischesWettbewerbsrecht verstößt. Die Mitteilung bildet die Grundlage für eine spätereUntersagungs- und Bußgeldentscheidung.Das Verfahren der Kommission geht auf Beschwerden der VideokonferenzanbieterSlack und alfaview zurück. Nach Ansicht von alfaview verschafft Microsoft seinemVideokonferenzdienst Teams einen kartellrechtswidrigen Vertriebs- undWettbewerbsvorteil, indem es den Dienst in Office 365 integriert, ohnealternativen Anbieter eine vergleichbare Einbettung zu ermöglichen. Durch dieseIntegration erübrigt sich für Abnehmer von Office 365 das Herunterladenalternativer Videokonferenzangebote, einschließlich der von alfaview, was fürden Dienst erhebliche Wettbewerbsnachteile bewirkte.Prof. Dr. Thomas Höppner, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Hausfeld, diealfaview vor der Kommission vertritt , führt hierzu weiter aus:"Die Kopplung von Teams in die Office Suite ermöglicht es Microsoft, seineMarktmacht aus dem Markt für Produktivitätssoftware in den separaten Markt fürUnternehmenskommunikationsdienste zu hebeln, ohne sich dem Leistungswettbewerbmit konkurrierenden Videokonferenzanbietern wie alfaview stellen zu müssen.Anstatt fairen Wettbewerb zuzulassen, bei dem sich Nutzer bewusst für den fürsie individuell besten Dienst entscheiden können und der Markt sich entsprechendihrer Präferenzen entwickelt, nutzt Microsoft das Mittel der Kopplung, um fürNutzer seiner Office Suite eine Vorauswahl zu treffen. Die Koppelung verschaffteTeams quasi über Nacht weltweit eine beispiellose Präsenz auf PCs, weil derDienst automatisch eine Office 365 entsprechende Marktdurchdringung erreichenkonnte, ohne mit den konkurrierenden Produkten in einen Leistungswettbewerbtreten zu müssen."Im Anschluss an die Eröffnung des Verfahrens hatte Microsoft mehrere Zusagen füreine partielle Entflechtung der Dienste gemacht. alfaview teilt indessen dieAuffassung der Kommission, dass diese Maßnahmen unzureichend sind, da sie dieKoppelung in wesentlichen Teilen beibehält. Auch direkte Gespräche zwischen