Hamburg (ots) - Die dpa präsentiert auch im fünfundsiebzigsten Jahr ihres

Bestehens positive Geschäftszahlen und hat ein solides Ergebnis erreicht. Mit

dem Start eines multimedial produzierenden Newsrooms in Berlin, dem

erfolgreichen Ausbau des Video-Geschäfts und der Erarbeitung einer

KI-Infrastruktur wurden wesentliche Meilensteine der digitalen Transformation

umgesetzt. Der Konzernumsatz stieg trotz des herausfordernden Marktumfeldes

leicht an auf 165,9 Millionen Euro (Vorjahr 165,5 Millionen). Mit 104,3

Millionen Euro (2022: 103,2 Millionen Euro) gelang auch der Kerngesellschaft dpa

GmbH ein Umsatzwachstum. Der Jahresüberschuss erreichte 1,4 Millionen Euro

(2022: 1,2 Millionen Euro).





"Die Diversifizierung des dpa-Konzerns und seiner Dienste ist und bleibt derSchlüssel für unseren Erfolg als unabhängige Nachrichtenagentur und alsGemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien", sagt Peter Kropsch, Vorsitzenderder Geschäftsführung. "Das zeigt sich derzeit insbesondere an der hervorragendenEntwicklung unseres Video-Geschäfts. Bewegtbild hat für die dpa ein immensesZukunftspotenzial. Gleiches sehen wir im Bereich KI: Wir wollen dieredaktionellen und unternehmerischen Chancen, die uns diese Technologie bietet,im Sinne unserer Kunden nutzen", so Peter Kropsch weiter."Unser multimedialer Newsroom im Herzen Berlins hat sich bereits nach wenigenMonaten als Erfolgsgeschichte entpuppt. Wir bilden damit die Anforderungen andas dezentrale und mobile Arbeiten hervorragend ab. Das macht uns auch alsArbeitgeber attraktiv", sagt Chefredakteur Sven Gösmann. "Unser neuesProduktionssystem Rubix läuft mittlerweile unter Volldampf. Die redaktionellenTeams der dpa arbeiten dadurch noch schneller und vernetzter."Verabschiedet hat sich die dpa im Rahmen der Gesellschafterversammlung vonGeschäftsführer Personal & Recht Matthias Mahn (63), der seinen auslaufendenVertrag nicht verlängert hat. Der gebürtige Hamburger war seit 2002 für die dpatätig, seit 2010 als Geschäftsführer. "Mit Matthias Mahn verlässt uns nach mehrals zwei Jahrzehnten ein Experte, der in seinen Bereichen wesentliche Grundlagengeschaffen hat. Matthias Mahn war ein kreativer und sehr erfolgreicherVerhandlungspartner in vielen Tarifrunden. Insbesondere in den Corona-Jahren hater für New Work und mobiles Arbeiten den Weg bereitet. Darüber hinaus hatte erwesentlichen Anteil an der richtungweisenden Reform der dpa-Unterstützungskasse.In den Aufsichtsgremien internationaler Organisationen hat er die Agentur