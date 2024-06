Berlin (ots) - Starre Hierarchien, fehlende Wertschätzung und mangelnde

Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung sind häufige

Kritikpunkte junger Fachkräfte. Viele von ihnen sind häufig unzufrieden mit

ihren Vorgesetzten, da sie das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse und Erwartungen

würden nicht ernst genommen.



"Junge Fachkräfte erwarten heute mehr als nur einen Arbeitsplatz - sie suchen

eine Arbeitsumgebung, die ihre Werte und Ziele widerspiegelt", erklärt

Recruiting-Experte Bashé Gast. "In meinen sieben Jahren Erfahrung habe ich

gesehen, wie wichtig es ist, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter

einzugehen und eine offene, respektvolle Kommunikation zu pflegen. Wer als

Führungskraft diesen Ansprüchen nicht gerecht wird, verliert schnell die besten

Talente." In diesem Artikel stellt er die 4 wichtigsten Ansprüche vor, die junge

Fachkräfte an ihre Vorgesetzten haben.









Die Zeiten des bloßen "Abarbeitens" sind vorbei - besonders junge Menschen

wollen, dass ihre Arbeit anerkannt wird. Arbeitgeber, die junge Talente

erreichen und begeistern möchten, sollten ihnen deshalb klar signalisieren, dass

ihre Fähigkeiten und Beiträge zum Unternehmenserfolg gesehen und honoriert

werden. Von der Identifikation individueller Stärken und Talente profitiert

zudem nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen selbst. Auch eine

transparente Kommunikation, offene Feedbacks und ein generelles Agieren auf

Augenhöhe gehören zu den Faktoren, die junge Menschen an ihrem Arbeitsumfeld

schätzen: Dadurch haben sie die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und

umzusetzen und können dies in einem Arbeitsumfeld tun, in dem sie respektvoll

und wertschätzend behandelt werden.



Angemessene Vergütung



Monetäre Anreize sind nach wie vor wichtig, um Nachwuchskräfte zu überzeugen.

Steigende Kosten in allen Lebensbereichen sorgen dafür, dass Mitarbeiter einen

verstärkten Fokus auf eine gerechte und angemessene Entlohnung legen. Zudem

machen Vergleichsplattformen die Lohn- und Gehaltsstruktur in einzelnen Branchen

und Berufsbildern zunehmend transparenter, sodass sich schnell feststellen

lässt, bei welchem Arbeitgeber die Vergütung besonders attraktiv ist. Dieses

Wissen nutzen Fachkräfte gezielt in Gehaltsverhandlungen, insbesondere

hochqualifizierte Experten mit gefragtem Spezialwissen. Arbeitgeber, die

finanzielle Anreize mit nicht-monetären Vorteilen kombinieren, haben die besten

Chancen, die begehrtesten Talente für sich zu gewinnen.



Mitarbeiterprogramme und Benefits

