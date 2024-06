Paula Caldwell St-Onge, B.Sc., MBA, ICD.D ist eine versierte Botschafterin mit über 30 Jahren Erfahrung in der kanadischen Regierung. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Regierungsverwaltung, internationale Beziehungen, politische Risiken, nachhaltige Entwicklung, internationaler Handel, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltwissenschaften. Paula wurde mit dem Head of Public Service Award for Excellence in Public Policy und mit der Queen's Golden Jubilee Medal ausgezeichnet.

Frau Caldwell St-Onge begann ihre Karriere im öffentlichen Dienst im Jahr 1989 und bekleidete nach und nach höhere Positionen im Federal Environmental Assessment Review Office, im Privy Council Office und bei Environment Canada. Bei Environment Canada war sie Generaldirektorin für Umweltverträglichkeitsprüfung und Notfallvorsorge sowie Chief Enforcement Officer. Während ihrer Zeit bei Global Affairs Canada bekleidete Frau Caldwell St-Onge eine Reihe hochrangiger Positionen, darunter die des kanadischen Botschafters in Haiti, des Generaldirektors des Pan-African Bureau, des Handelsministers der kanadischen Botschaft in Mexiko und Brasilien und des Missionsleiters und Generalkonsuls für den Süden und die Mitte der USA (Texas, New Mexico, Oklahoma, Arkansas und Louisiana). Paulas Fachwissen umfasst den bilateralen Handel, die Beziehungen zu den Gemeinden, die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Großprojekten und die Governance (ESG).

Paula Caldwell St-Onge hat einen B.Sc. der Queens University und einen MBA der Cumbria University, UK.

Blayne Johnson, Vorsitzender von Calibre, erklärte: "Im Namen des Vorstands von Calibre Mining freue ich mich sehr, Paula Caldwell St-Onge im Vorstand von Calibre willkommen zu heißen. Paula bringt jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Geschäft, in Regierungsangelegenheiten und in der Umweltbewertung mit. Sie hat sich als starke Fürsprecherin der kanadischen Bergbauinteressen in Lateinamerika, Mexiko und Afrika erwiesen und wurde für die Vereinfachung der kanadischen Bergbauvorschriften mit einem Preis für öffentliche Dienste ausgezeichnet. Paulas Erfahrung, ihr Einblick und ihr internationales Netzwerk werden für Calibre von großem Wert sein, da das Unternehmen auf dem Weg ist, ein mittelgroßer Goldproduzent in Nord- und Südamerika zu werden."

Seite 2 ► Seite 1 von 2