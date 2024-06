Seite 2 ► Seite 1 von 2

Walldorf (ots) - Der Wert einer Immobilie spielt bei Schenkungen undErbschaftsangelegenheiten eine entscheidende Rolle - er ist nämlich unteranderem entscheidend dafür, welche Steuerlast anfällt. Als Sachverständige hatsich Katharina Heid darauf spezialisiert, den Kunden der Heid Immobilien GmbHaussagekräftige und rechtssichere Gutachten zu Markt- und Verkehrswert vonObjekten zu liefern. Mit ihrem umfassenden Beratungsangebot trägt sie zudem dazubei, dass Immobilieneigentümer bestens informiert in die geplante Transaktiongehen. Warum die Schenkung als "geplante Erbschaft" eine sinnvolle Optiondarstellt und wieso ein Expertengutachten dafür unverzichtbar ist, erfahren Siehier.Um Erbschaftsangelegenheiten frühzeitig zu regeln, Vermögen zu übertragen undSteuern zu sparen, spielen Schenkungen eine maßgebliche Rolle: Nicht nur könnensofort klare Verhältnisse geschaffen werden - es winken auch Steuervorteiledurch Freibeträge. Wer sich bei der Planung und Realisierung von Schenkungenverrechnet, kann jedoch nicht von diesen Vorteilen profitieren. Eine kompetenteBeratung und Immobilienbewertung ist daher unerlässlich. "Insbesondere inFällen, in denen spezielle Vereinbarungen im Rahmen der Schenkung getroffenwerden sollen, ist die Bewertung mitunter kompliziert", verrät Katharina Heid."Um spätere Probleme zu vermeiden, sollte also immer ein Profi hinzugezogenwerden." Gemeinsam mit André Heid führt sie die Heid Immobilien GmbH - einezertifizierte und TÜV-geprüfte Immobilienagentur, die aufSachverständigengutachten und Immobilienbewertungen spezialisiert ist undjährlich etwa 5.000 Gutachten ausstellt.Nutzungsvorbehalte und Altenteil: Absicherung und Steueroptimierung in EinemEine Schenkung wird in der Praxis oftmals als geplante Erbschaft realisiert -Vermögensgegenstände, die ansonsten mittels eines Testaments unter den Erbenaufgeteilt worden wären, werden also schon zu Lebzeiten weitergegeben. DerSchenkende hat dadurch ein erheblich größeres Maß an Kontrolle darüber, was mitseinem Vermögen geschieht und kann so Streitigkeiten unter potenziellen Erbenfrühzeitig aus der Welt schaffen. Umgekehrt ergibt sich jedoch eine Situation,in welcher der Schenkende trotz der Übertragung seines Vermögens weiterhin seineeigene Versorgung sicherstellen muss.Zu diesem Zweck existiert die Option, im Schenkungsvertrag Vereinbarungen wieNießbrauch, Wohnrecht oder Altenteil zu treffen, die dem Schenkenden weiterhinein Anrecht auf bestimmte Nutzungszwecke einräumen und ihn so absichern.Wohnrecht und Nießbrauch haben oftmals eine wertmindernde Wirkung auf dieverschenkten Objekte, da diese auf Lebenszeit weiterhin an den Schenkenden