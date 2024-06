Angesichts des weltweiten Mangels an qualifizierten Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit können Zertifizierungen für Berufseinsteiger und angehende Cybersicherheitsexperten eine entscheidende Rolle dabei spielen, diese Lücke zu schließen.

OffSec, bekannt für fortgeschrittene Cybersecurity-Zertifizierungen wie den OffSec Certified Professional (OSCP) und den OffSec Web Assessor (OSWA), freut sich, einen neuen Kurs und eine neue Zertifizierung vorzustellen, die eine praktische Ausbildung für Einsteiger in die Cybersecurity bieten.

CyberCore – Security Essentials richtet sich an Hochschulabsolventen, IT-Fachleute, die in die Cybersicherheit einsteigen wollen, und an diejenigen, die ihre Karriere in diesem dynamischen und schnell wachsenden Bereich beginnen wollen. Darüber hinaus können Unternehmen und andere Organisationen, die mit einem Mangel an Cybersecurity-Talenten konfrontiert sind, mit CyberCore – Security Essentials ihre Teams weiterbilden und interne Cybersecurity-Rollen mit gut ausgebildeten Fachkräften besetzen.

OffSec hebt das Grundlagentraining über die typischen Industriekurse hinaus, indem es praktische Übungen in fast jedes Modul integriert und damit sicherstellt, dass die praktische Erfahrung eine Kernkomponente des Lehrplans ist. CyberCore – Security Essentials konzentriert sich auf den Kernlehrplan, der für Cybersecurity-Profis erforderlich ist, und macht es jedem leicht, die Auswirkungen der Sicherheit in einem Unternehmen zu verstehen und dieses Verständnis durch praktische Übungen zu vertiefen.

„SEC-100: CyberCore – Security Essentials wird Unternehmen dabei helfen, die Lücke bei den Arbeitskräften im Bereich der Cybersicherheit zu schließen, die vom ISC2 derzeit auf vier Millionen geschätzt wird, indem es Neueinsteigern im Bereich der Cybersicherheit das Grundwissen und die praktische Ausbildung vermittelt, die sie benötigen, um auf dem Weg zu erfolgreichen Cybersicherheitsexperten zu starten", so Ning Wang, CEO von OffSec.