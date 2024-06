Hamburg (ots) - Im Anschluss an die 75. Gesellschafterversammlung der dpa ist

Daniel Schöningh (Ippen-Mediengruppe, München) zum neuen

Aufsichtsratsvorsitzenden von Deutschlands größter Nachrichtenagentur gewählt

worden. Er folgt auf David Brandstätter (Main-Post, Würzburg), der nach mehr als

20 Jahren - davon zehn als Vorsitzender - aus dem Gremium ausgeschieden ist.



"Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien ist es die Aufgabe der dpa,

Redaktionen und Institutionen mit unabhängigen und überparteilichen Nachrichten

zu versorgen. Für die Medienbranche und für die Menschen in unserem Land ist die

Arbeit der Agentur von größter Bedeutung. Daher freue ich mich auf die neue

Herausforderung und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt

Daniel Schöningh. "Im Namen des Aufsichtsrates spreche ich dem bisherigen

Vorsitzenden David Brandstätter Dank und Anerkennung aus für sein langjähriges

Engagement. In einer Zeit, in der die digitale Transformation mit

Höchstgeschwindigkeit vorangeschritten ist und die klassischen Medienangebote

sich gewandelt haben, hat er die dpa mit großem Weitblick und strategischem

Gespür begleitet und eine Ära geprägt", so Schöningh weiter.







Merkur, tz, Westfälischer Anzeiger, Frankfurter Rundschau und Frankfurter Neue

Presse sowie zahlreiche Webportale gehören.



"75 Jahre Grundgesetz und 75 Jahre dpa - das ist kein Zufall. Denn beides

bedingt sich gegenseitig", sagt David Brandstätter. "Artikel 5 des Grundgesetzes

garantiert die Meinungsfreiheit und die Deutsche Presse-Agentur liefert

unabhängig und unparteiisch Informationen für die Meinungsbildung. Ein

wertvoller Beitrag für die Demokratie, der Tag für Tag viel Kraft, Engagement

und oft auch Mut von allen Mitarbeitenden erfordert. Dafür mein herzliches

Dankeschön. Ich bin zudem stolz, dass die dpa zu den ganz wenigen Agenturen

weltweit zählt, die ohne staatliche Zuschüsse oder Investorengelder agieren

können. Das garantiert journalistische Unabhängigkeit, unser höchstes Gut, das

es stets zu bewahren gilt", so Brandstätter weiter, der dem dpa-Aufsichtsrat von

2014 bis 2024 vorsaß.



Neben dem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates wurden Birgit Wentzien

(Deutschlandfunk, Köln), Thomas Düffert (Madsack Mediengruppe, Hannover) und Dr.

Laurent Fischer (Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH, Bayreuth) nach

Ablauf ihrer turnusgemäßen dreijährigen Amtszeiten erneut in das Gremium

gewählt. Die bisher kooptierten Mitglieder Bettina Schausten (ZDF, Mainz) und

Dr. Nadja Scholz (Deutsche Welle, Berlin) wurden neu in den Aufsichtsrat Seite 2 ► Seite 1 von 2



