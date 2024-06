EUR / USD

Die Parlamentswahl in Frankreich am kommenden Sonntag bleibt das alles bestimmende Thema an den Märkten. Doch was, wenn die schlimmsten Erwartungen ausbleiben und das Wahlergebnis für Kontinuität steht? In diesem Fall dürfte sich das Währungspaar EUR / USD wieder jenseits der Marke von 1,09 einpendeln, wo es schon vor der Europawahl gehandelt wurde. Angesichts der Wahlprognosen ist aber wahrscheinlicher, dass das Wahlergebnis in Frankreich die grundlegende Tektonik in Frankreich und möglicherweise auch innerhalb von Eurozone und der EU verändern wird.

Erreichen die Rechtspopulisten eine klare Mehrheit, könnte gar eine neue Eurokrise entstehen. In diesem Fall ist mit einer deutlichen Bewegung von EUR / USD zugunsten des Dollar zu rechnen - einzelne Marktbeobachter sprechen gar schon von der Parität. Diese liegt zwar noch in weiter Ferne, doch sollten sich Anleger auf eine erhöhte Volatilität des Euro einstellen. Nicht außer Acht lassen sollten Trader auch die Inflationsdaten aus Spanien, Italien und Frankreich im Laufe dieser Woche, jedoch ist nicht zu erwarten, dass diese dem allgegenwärtigen Elefanten im Raum in Gestalt der französischen Parlamentswahl den Rang ablaufen.