NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Korrektur auf Rekordniveau haben US-Technologiewerte am Dienstag wieder zugelegt. Für Zuversicht sorgte, dass sich die Gewinnmitnahmen bei Nvidia zunächst nicht fortgesetzt haben. Der Chiphersteller gilt als Gradmesser des aktuellen Boomthemas Künstliche Intelligenz an der Börse.

Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,70 Prozent auf 19 610,69 Punkte. Der breit gefasst S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 5458,62 Zähler. Für den Leitindex Dow Jones Industrial aber ging es um 0,44 Prozent auf 39 239,18 Punkte nach unten./la/he