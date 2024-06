Kopenhagen, Dänemark (ots) - Omada, ein weltweit führender Anbieter im Bereich

Identity Governance & Administration (IGA), gab bekannt, dass sein Kunde, der

Flughafen Zürich, auf der European Identity & Cloud Conference 2024 mit dem

European Identity Award 2024 in der Kategorie Enterprise IAM ausgezeichnet

wurde. Der Preis wird vom globalen IT-Analystenhaus KuppingerCole Analysts

verliehen und würdigt die erfolgreichen Bemühungen des Flughafens Zürich bei der

Umstellung auf Cloud-basiertes IAM mit Unterstützung von Omada und SECURIX.



Der European Identity Award ist eine der renommiertesten Auszeichnungen in der

Identity Management Branche und würdigt bemerkenswerte Innovationen und Erfolge

von Unternehmen. Flughafen Zürich erhielt diese Auszeichnung für die Arbeit im

Bereich Identity Governance, einschließlich der Partnerschaft mit seinem

Systemanbieter Omada, der Pionierarbeit im Bereich Cloud-basierter

Identitätslösungen geleistet hat, die Unternehmen dabei helfen, die Sicherheit

zu erhöhen, Compliance zu erreichen und die betriebliche Effizienz zu

verbessern. Die Bemühungen des Flughafens Zürich wurden auch vom

Systemintegrator SECURIX unterstützt, der stark regulierte Organisationen gegen

identitätsbezogene Bedrohungen unterstützt.





Mit Omada Identity Cloud konnte der Flughafen Zürich in weniger als einem Jahrfolgende Vorteile erzielen:- Verbesserte Sicherheit: Implementierung fortschrittlicherIdentitätsmanagement-Prozesse, die die allgemeine Sicherheitslage verbessern.- Effizienter Betrieb: Rationalisierte Identitätsmanagement-Prozesse, die denmanuellen Aufwand und damit verbundenen Fehler deutlich reduzieren.- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Umfassende Compliance-Funktionen, diedie Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der DSGVO,gewährleisten.Dietmar Wettach, Senior ICT Solution Architect (Application), Project Manager atFlughafen Zürich AG, sagte: "Dank der Zusammenarbeit der Kollegen der FlughafenZürich AG und Omada konnten wir unsere etablierte IAM-Lösung aus unserem eigenenRechenzentrum in die Cloud migrieren. Wir verfügen nun über eine standardisierteLösung, die wesentlich einfacher zu verwalten ist. Omada hat das Projekt sehrprofessionell und in enger Zusammenarbeit mit uns termingerecht und innerhalbdes Budgets umgesetzt. Auch nach dem Go-Live standen die Omada-Kollegen fürFragen zu Wartung, kleineren Anpassungen, Support und Betriebskonzepten zurVerfügung."Fabio Morandi, Information Security Officer, Flughafen Zürich AG, sagte: "DieMigration zur Omada Identity Cloud war ein entscheidender Schritt für denFlughafen Zürich. Wir konnten unsere Identity Management Prozesse deutlichverbessern, was zu einer erhöhten Sicherheit und Compliance geführt hat. DieLösung von Omada ist ein Beweis für ihre Innovation und Führungsrolle im BereichIdentity Governance, und diese Auszeichnung ist eine wohlverdiente Anerkennungfür alle Beteiligten".Michael Garrett, CEO, Omada, sagte: "Die Cloud-Migration steht ganz oben auf derAgenda unserer Kunden, um die Vorteile eines modernen Identitätsmanagements zunutzen. Diese Auszeichnung würdigt unsere Migration von einer maßgeschneidertenOn-Premise-Lösung hin zu einer Best-Practice-Konfiguration in der Omada IdentityCloud, die wir sehr schnell umsetzen konnten. Dies ist eine Blaupause, diezeigt, dass der Wechsel von einer sehr individuellen On-Premise-Lösung zu einemmodernen Programm machbar und erfolgreich ist. Herzlichen Glückwunsch an denFlughafen Zürich und Securix, es ist uns eine Ehre, Partner auf dieser Reise zusein."Details zum Einsatz der Omada Identity Cloud am Flughafen Zürich finden Sie hier (https://omadaidentity.com/resources/case-studies/flughafen-zurich/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Press+Release) .