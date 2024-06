Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin/Toronto (ots) - Die Sanity Group GmbH, eines der führenden deutschenCannabisunternehmen, hat heute den Abschluss einer Investition durch den JupiterFund der Organigram Holdings Inc., einem führenden lizenziertenCannabisproduzenten mit Sitz in Toronto, Kanada, bekannt gegeben. Dies stelltdie in dieser Form die erste Investition von Organigram in den europäischenCannabismarkt dar. Mit Mitteln aus dem Jupiter Fund investiert der kanadischeProduzent 14 Millionen Euro in Form eines Wandeldarlehens in die Sanity Group.Zusätzlich erhält das Unternehmen eine weitere Option, drei Millionen Euro alszweite Tranche des Wandeldarlehens abzurufen. Zeitgleich mit der Investitionhaben Organigram und die Sanity Group eine neue Liefervereinbarung getroffen, umdie bereits seit 2023 bestehende Partnerschaft weiter zu vertiefen.Die Sanity Group hat sich seit ihrer Gründung 2018 schnell im europäischenCannabismarkt etabliert und unterhält heute eines der stärkstenApothekenvertriebsnetzwerke im deutschen Medizinalcannabismarkt mit mehr als2.000 Apotheken. Derzeit hält das Unternehmen mit seinen Medizinalmarken Vayamed(https://vayamed.com/) und avaay Medical (https://avaay.de/) einen geschätztenMarktanteil von rund zehn Prozent. Insbesondere die Marke avaay Medical zähltinzwischen zu den führenden Cannabisblütenmarken und konnte seit dergesetzlichen Reklassifizierung von Cannabis in Deutschland im April diesenJahres weitreichende Umsatzzuwächse verzeichnen. Sanity wird das zusätzlicheKapital für eine verbesserte Aufklärung und einen vereinfachten Zugang zu einermedizinischen Cannabistherapie investieren. Darüber hinaus nimmt Sanity derzeitals einziges deutsches Unternehmen mit Grashaus Projects(https://grashausprojects.ch/) an einem wissenschaftlich begleiteten SchweizerPilotprojekt zur Abgabe von Genussmittelcannabis über lizenzierte Fachgeschäfteim Kanton Basel-Landschaft teil. Ein Projekt, das auch in Deutschland alsBlaupause für weitere Schritte in der Cannabislegalisierung dienen könnte.Erweiterte Importmengen nach EU-GMP-ZertifizierungDie aktuelle Investition erweitert die zuvor angekündigte Liefervereinbarungzwischen Organigram und der Sanity Group. Ab dem Zeitpunkt, an dem Organigramdie EU-GMP-Zertifizierung für seine Indoor-Anbau- und Produktionsanlage inMoncton, New Brunswick erhält, wird Sanity sowohl weitere Blüten als auchinnovative Darreichungsformen aus Kanada nach Deutschland einführen. Organigramerwartet, seine endgültige EU-GMP-Prüfung vor Ende des Kalenderjahresabzuschließen. "Mit dem Engagement für verantwortungsbewusste Forschung,Innovation und Produktentwicklung, sind wir uns sicher, mit Organigram einen