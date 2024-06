Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der immer gravierenderen Auswirkungen des Klimawandels ist Europa weltweit führend bei der Umstellung der Energienetze von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare, saubere Energie. Die jährliche Ausstellung auf der ees Europe zeigt die rasch voranschreitende Innovation, die dazu beiträgt, die Transformation der Energienetze und Kraftwerke nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt voranzutreiben.

„CLOU ist stolz auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern – darunter auch viele Partner hier in Deutschland –, um saubere Energie so schnell und umfassend wie nötig bereitzustellen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und die Energiesicherheit in allen Ländern, in denen wir tätig sind, zu verbessern", so Luca Tonini, CTO bei CLOU.

Die neuen Lösungen von CLOU werden den Erzeugern sauberer Energie in mehrfacher Hinsicht helfen.

Erstens ist das EP-Paket eine umfassende Lösung, die die gesamte Wertschöpfungskette von BESS abdeckt, einschließlich DC-Block, PCS, MV-Transformatoren, Schaltanlagen, EMS, SCADA und O&MS. Die Lösung umfasst die Dimensionierung, elektrische Konstruktion, Kommunikationsdesign, Finanzanalyse und langfristige Servicevereinbarungen auf Standortebene. Das EP-Paket ist einzigartig, da es all dies über eine einzige Schnittstelle abdeckt und flexible Servicekombinationen bietet, um die spezifischen Anforderungen jeder Energieerzeugungsanlage zu erfüllen.