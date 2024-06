Heute passiert an der Wall Street ziemlich genau das Gegenteil von gestern: Nvidia steigt deutlich (wie auch andere große Tech-Aktien) - während die Sektoren, die gestern deutlich zulegen konnten (z.B. Energie), heute verlieren. Demenstprechend das Bild bei den US-Indizes: der Nasdaq am stärksten, die gestrigen Gewinner Dow Jones und der Nebenwerte-Index Russell 2000 verlieren dagegen. Man rotiert also gewissermaßen aus der Rotation in die Rotation - linke Tasche, rechte Tasche. Morgen dann wieder alles umgekehrt? Die wirklich wichtigen Dinge in dieser Woche stehen erst noch an: morgen nachbörslich die Zahlen des Chip-Konzerns Micron, in der Nacht zum Freitag die US-Präsidentschafts-Debatte zwischen Biden und Trump, am Freitag dann die PCE-Inflations-Daten, und am Wochenende die Wahlen in Frankreich..

Hinweise aus Video:

1. Frankreich-Anleiheinhaber fürchten laut Allianz neue Eurokrise

2. Putin verzockt sich durch Deal mit Nordkorea

Das Video "Wall Street: Nvidia und so - heute das Gegenteil von gestern!" sehen Sie hier..