Toronto, Ontario, 25. Juni 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-america ...) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre allen Punkten zugestimmt haben, die auf der heute virtuell abgehaltenen Jahreshaupt- und Sonderhauptversammlung (die „Versammlung“) vorgebracht wurden, wie in dem in Verbindung mit der Versammlung erstellten Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens dargelegt.