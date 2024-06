Quimper, France (ots/PRNewswire) - Benjamin Verlingue, zuvor stellvertretender

CEO, tritt die Nachfolge von Jacques Verlingue an, der den Vorsitz des

Strategiebeirats der Gruppe übernimmt. Er wird von Gilles Bénéplanc und Audrey

Verlingue, beide stellvertretende CEOs, unterstützt. Nach einem lange geplanten

Übergang geht die Leitung der Gruppe an die vierte Generation der Gründerfamilie

über, was Kontinuität und familiäres Engagement zeigt, die schon immer Teil der

Adelaïde Strategie waren.



Neue Unternehmensleitung und neuer Strategieplan bis 2028





Diese Änderung in der Unternehmensleitung ist ein weiterer Schritt in einer neunJahrzehnte langen Wachstumsgeschichte. Sie erfolgt vor dem Hintergrund einerrasanten Entwicklung, in der die Gruppe ihren Umsatz in den letzten zehn Jahrenverdreifacht hat."Ich bin äusserst stolz darauf, die Leitung an Benjamin zu übergeben, der vonseiner Schwester Audrey unterstützt wird. Ihre Erfahrung und Vision sind für dieZukunft der Gruppe von grossem Nutzen. In seinen früheren Funktionen hatBenjamin seine Führungsqualitäten. Ich vertraue auf sein Engagement, seineUnternehmenskenntnisse und seinen Willen, unser Erfolgsmodell zu verteidigen, umunsere weitere Entwicklung gewährleisten", erklärt Jacques Verlingue,scheidender Verwaltungsratspräsident der Adelaïde Gruppe"Ich übernehme diese neue Funktion mit grossem Stolz und viel Enthusiasmus.Unter der Führung von Jacques Verlingue ist Adelaïde zu einem wichtigeneuropäischen Versicherungsbroker geworden. Da das Risikomanagement eine immergrössere Herausforderung darstellt, werde ich meine Energie darauf verwenden,die Gruppe weiter wachsen zu lassen, indem ich zu einer besseren Zukunft füralle unsere Anspruchsgruppen beitrage und gleichzeitig die Unabhängigkeit derGruppe langfristig bewahre" , fügt Benjamin Verlingue, neuerVerwaltungsratspräsident und CEO der Adelaïde Gruppe, hinzu.Der Strategieplan " Better Future 28 " ist Teil dieser Dynamik und setzt einehrgeiziges Ziel: den Umsatz der Gruppe bis zum Jahr 2028 auf 800 Millionen Eurozu verdoppeln. Adelaïde will sich damit als führender familiengeführterVersicherungsbroker auf dem europäischen Markt etablieren.Der Strategieplan "Better Future 28" umfasst vier Schwerpunkte:- Internes und externes Wachstum- Entwicklung des Humankapitals- Technologische Innovation- Positive EffekteFührende Unternehmen in ihrem SpezialgebietMit einem Team von nunmehr über 2500 Mitarbeitenden hat sich die Adelaïde Gruppezum Ziel gesetzt, 2024 über 250 neue Talente einzustellen. Der Plan zeigt auch