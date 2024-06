ROUNDUP/Aktien New York Schluss Tech-Werte beenden Kursrutsch - Nvidia steigen Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte am Dienstag ihren Kursrutsch nach Erreichen der jüngsten Rekordstände gestoppt und deutlich zugelegt. Für Zuversicht sorgte, dass sich die Gewinnmitnahmen bei Nvidia nicht fortgesetzt hatten. Der …