Louisville, Kyoto (ots/PRNewswire) - Rechtzeitig zum 248. Geburtstag Amerikas

bringt Michter's Distillery im Juli seine Legacy Series heraus. Diese

Sonderausgabe besteht aus Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey und

Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon und ist mit dem Jahr der

Abfüllung, in diesem Fall 2024, datiert.



Jede Ausgabe von Shenk's und jede Ausgabe von Bomberger's unterscheidet sich von

denen der Vorjahre. "Es gibt zwar eine gewisse Kontinuität von Jahr zu Jahr,

aber unser Produktionsteam nimmt bei jeder Ausgabe dieser Whiskeys kreative

Anpassungen vor", so Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's.





1753 gründete der schweizerische Mennonitenfarmer John Shenk in Pennsylvania dieShenk's Distillery. Jahrhundert in Bomberger's Distillery umbenannt, bevor derName Mitte des 20. Jahrhunderts wieder in Michter's Distillery geändert wurde.Dieses Erbe wird mit der Michter's Legacy Series gewürdigt.Dan McKee, Master Distiller von Michter's, sagte: "Für den Shenk's 2024 habenwir Roggen, Roggenmalz und zum ersten Mal Karamellmalz verwendet, das eineschöne Cremigkeit bietet, die krautigen Qualitäten und Gewürznoten des Whiskeysergänzt." Für die Herstellung von Shenk's wird unter anderem Eichenholz aus denfranzösischen Vogesen verwendet, das an der Luft getrocknet und 24 Monate langgelagert wird, bevor es nach den strengen Vorgaben von Michter getoastet wird.Wie der Shenk's enthält auch der 2024er Bomberger's Roggenmalz in der Rezeptur."Die diesjährige Veröffentlichung von Shenk's und Bomberger's spiegelt dieLeidenschaft des Teams wider, aufregende Whiskeys mit einem durchdachten Hauchvon Entdeckung herzustellen", kommentiert Andrea Wilson, Master of Maturationbei Michter's. "Die Ausgabe 2024 von Bomberger's verwendet weiterhin etwasChinquapin ( Quercus muehlenbergii ) Eiche, um die Noten von dunkler Schokoladeund geschmorten Früchten in diesem großen Whiskey zu betonen, die dann durch dieGewürznoten ergänzt werden und eine kühne, reiche, ausgewogene Komplexität undeinen lang anhaltenden warmen Abgang für Ihren Trinkgenuss bieten." Diediesjährige Chinquapin-Eiche wurde an der Luft getrocknet und 36 Monate lang imFreien gelagert, bevor sie getoastet und verkohlt wurde.Shenk's ist 91,2 proof (45,6 % ABV) und hat einen empfohlenen Verkaufspreis von110 $. Bomberger's ist 108 proof (54% ABV) und hat einen empfohlenenVerkaufspreis von 120 $.Ende Oktober 2023 wurde Whisky-Geschichte geschrieben, als die in Großbritannienansässige Publikation Drinks International die Ergebnisse einer Umfrage einerAkademie unabhängiger globaler Whisky-Experten, Journalisten, Barkeeper und