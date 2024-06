MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Robotaxi-Firma Waymo hat einen Meilenstein erreicht: In San Francisco gibt es keine Warteliste für den Dienst mehr, sondern alle Interessenten könnten sofort einen Account anlegen. Man habe jahrelang mit einem schrittweisen Angebot auf diesen Tag zugearbeitet, betonte das Google -Schwesterunternehmen am Dienstag.

Robotaxis von Waymo sind in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona sowie in San Francisco und Los Angeles in Kalifornien unterwegs. Sie dürfen inzwischen komplett ohne Menschen am Steuer fahren.