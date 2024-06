BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der frühere europäische Grünen-Chef und scheidende deutsche EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer hat seine Parteifreunde zur Unterstützung der Wiederwahl von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin aufgerufen. "Ich denke, das Quartett aus von der Leyen, Metsola, Costa und Kallas ist wahrscheinlich das Beste, was wir bekommen können", sagte der 71-Jährige am Dienstagabend in Brüssel bei einer Veranstaltung zu seinem Abschied aus dem Europäischen Parlament. Er unterstütze das Personalpaket deshalb von ganzem Herzen und hoffe, dass Europa die Führung bekommen werde, die so dringend benötigt werde.

Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass sich rund zwei Wochen nach der Europawahl Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien darauf verständigt haben, die CDU-Politikerin von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission zu nominieren. Die Einigung sieht zudem vor, dass die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas den Posten der EU-Außenbeauftragten bekommt und der sozialdemokratische frühere portugiesische Regierungschef António Costa zum EU-Ratspräsidenten gewählt wird. EU-Parlamentspräsidentin soll Roberta Metsola bleiben, die wie von der Leyen der europäischen Parteienfamilie EVP angehört.