OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Situation von Alleinerziehenden:

"Die Politik muss mehr tun, um die Lage dieser Familien zu verbessern. Ansätze dafür gibt es einige. So müsste etwa der Staat säumige Elternteile, die Unterhalt zu zahlen haben, stärker in die Pflicht nehmen. Denn etwa die Hälfte der Alleinerziehenden erhält keinen oder nur unregelmäßigen und unvollständigen Unterhalt. Zwar springt in diesem Fall der Staat ein, der sich das Geld aber häufig nicht beim unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt. Das kostet die Steuerzahler Milliarden - Geld, das zur Unterstützung der Familien verwendet werden könnte."/yyzz/DP/he