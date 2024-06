DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax dürfte zur Wochenmitte nach seinem Rücksetzer am Vortag wieder den Vorwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent höher auf 18 238 Punkte. Damit bleibt der Dax in seiner jüngsten Spanne zwischen 18 000 und 18 350 Punkten. Gleichwohl bleibe der Markt eine Schaukelbörse, wie der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die vergangenen Handelstage konstatierte. Eine klare Richtung kristallisiere sich im Moment nicht heraus.

USA: - TECH-ERHOLUNG - Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte am Dienstag ihren Kursrutsch nach Erreichen der jüngsten Rekordstände gestoppt und deutlich zugelegt. Für Zuversicht sorgte, dass sich die Gewinnmitnahmen bei Nvidia nicht fortgesetzt hatten. Der Chiphersteller gilt als Gradmesser des aktuellen Boomthemas Künstliche Intelligenz an der Börse. Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 stieg um 1,16 Prozent auf 19 701,13 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte seinen Vortagsgewinn hingegen mehr als ein, indem er um 0,76 Prozent auf 39 112,16 Punkte fiel.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Asien-Börsen haben am Mittwoch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Kursgewinne gab im Nachgang der erholten US-Technologiewerte in Japan, wo der Nikkei 225 im Späthandel mit 1,3 Prozent im Plus lag. An den China-Börsen jedoch blieben die Anleger vorsichtig, der Hang Seng bewegte sich dort knapp im Minus und der CSI 300 stand 0,3 Prozent tiefer. Größere Verluste gab es in Australien. Unerwartet hohe Inflationsdaten trieben dort den Dollar an und lasteten umgekehrt auf Aktien.

DAX 18177,62 -0,81%

XDAX 18186,60 -0,39%

EuroSTOXX 50 4935,97 -0,30%

DJIA 39112,16 -0,76%

S&P 500 5469,30 +0,39%

NASDAQ 100 19701,13 +1,16%



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 132,33 -0,18%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0711 -0,03%

USD/Yen 159,75 +0,04%

Euro/Yen 171,11 +0,01%



ROHÖL:



Brent 85,39 +0,38 USD WTI 81,26 +0,43 USD °

